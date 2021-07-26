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Первая партия узбекских строителей вылетела на космодром "Восточный"

Первая партия узбекских строителей вылетела на космодром &quot;Восточный&quot;

Узбекские трудовые мигранты примут участие в строительстве российского космодрома "Восточный", и сегодня первая группа работников из Наманганской области уже вылетела на объект в Амурскую область.

Узбекистанцы отправились в Россию в рамках организованного набора, успешно пройдя  конкурсное собеседование и медобследование. Они будут работать на строительстве объектов космодрома в рамках соглашения между Агентством по внешней трудовой миграции и российской компанией "Поволжское строительное предприятие".

"Расходы по размещению граждан Узбекистана, прохождению карантина, регистрации, выдаче патента на работу, трехразовое питание, проживание, и обеспечение спецодеждой взял на себя российский работодатель", – отметили в Агентстве по внешней трудовой миграции, передает Podrobno.uz.

Напомним, с начала текущего 2021 года на работу в Россию в рамках организованного набора уже отправились свыше 22 тыс узбекских трудовых мигрантов.

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Вестник Кавказа

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