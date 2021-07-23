Международный фестиваль короткометражек о диаспоре пройдет в Стамбуле

В Стамбуле 27-29 августа будет проходить Международный фестиваль короткометражных фильмов на тему диаспоры.

По данным Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой, мероприятие пройдет при поддержке Управления по делам диаспоры и соотечественников за рубежом при правительстве Турции (YTB), министерства культуры и туризма, телерадиокомпании TRT и Ассоциации культуры и искусства Богазичи.

Фестиваль состоится впервые, его цель - продемонстрировать объединяющую силу искусства кино и способствовать созданию возможностей в культурной жизни стран с диаспорскими организациями.

Для участия в фестивале нужно отправить на конкурс короткометражный фильм до 30 июля.