Следы Атлантиды и древних пирамид обнаружены в Крыму

Крым - уникальное место не только с точки зрения туристического ресурса. С древних времен полуостров окутан тайнами и загадками, многие из которых ученым и исследователям еще предстоит разгадать. Корреспондент "Вестника Кавказа" в Крыму Екатерина Винник размазывает о крымских пирамидах, которые древнее египетских, и возможном местоположении древнего острова-цивилизации - Атлантиды.

Атлантида на дне Черного моря

Легендарный остров-государство впервые был описан Платоном как могущественная держава, превосходящая другие своим развитием. Однако примерно в седьмом тысячелетии до нашей эры произошло сильное землетрясение с последующим наводнением, и великая цивилизация ушла под воду. Споры по поводу того, где именно затонул целый ”континент” ведутся до сих пор. Существует множество теорий и предположений, иногда эзотерических и мистических, и, согласно одной из них, Атлантида находилась в Черном море. Какие тому есть доказательства?

Один из сторонников этой теории, геолог Владимир Масляков, считает, что возраст Атлантиды и шельфовой зоны Черного моря до ухода под воду совпадает. По Платону, длина равнины, на которой располагалась цивилизация, составляла 540 км, ровно столько же составляло расстояние между устьем палео-Дуная до палео-Дона.

По описанию Платона, урожай на Атлантиде снимали два раза в год, причем летом орошение проводилось за счет подземных источников. На южном берегу Крыма, в субтропической зоне, как раз получают два урожая ежегодно, а полив производится благодаря сети искусственно созданных каналов. Что касается животных, о которых писал древнегреческий философ, ”быки, лошади и слоны” - все они водились на территории полуострова уже в древние времена, а лошадь была одомашнена в Причерноморском районе.

Кроме того, в описаниях Атлантиды, оставленных Платоном, говорится о сильном магнитном поле, которое было образовано за счет стены из железной руды, окружавшей государство-остров. В Черном море, недалеко от Судака, находится потухший подводный вулкан, необычная форма которого на карте магнитных полей образует концентрические кольца - еще одно подтверждение тому, что Атлантида могла располагаться на том месте, где сейчас Черное море.

И последнее. По всему Крыму остались следы древнего строительства: огромные каменные блоки, например в Херсонесе Таврическом, и пропорциональные пещерные города, в которых обнаружены следы автоматической обработки. Кроме того, на дне Черного мора, археологи и геологи постоянно находят свидетельства существования древних городов: части крепостных стен, амфоры и прочие артефакты.

Конечно, это всего лишь теория. Древняя Атлантида могла находиться и в Средиземном море, и в Атлантическом океане. Однако черноморская гипотеза, как один из вариантов, заслуживает внимания.

Пирамиды древнее египетских

В 1926 году по личному распоряжению Феликса Дзержинского известный оккультист и писатель Александр Барченко отправился с секретной экспедицией в Крым, чтобы исследовать подземные города полуострова, находившиеся в юго-западной части Крыма. Неизвестно, искал ли Барченко именно пирамиды, поскольку данных о его экспедиции сохранилось очень немного, однако в 2000-х годах древние сооружения на территории полуострова были обнаружены, причем совершенно случайно.

Виталий Гох, доцент кафедры ядерной физики Севастопольского военно-морского училища придумал магнитный прибор для поиска воды (по словам самого ученого за свой прибор он оплатил патент в 1,5 млн гривен). Получив заказ от горсовета на поиск термальных вод в районе Севастополя, Гох решил прорыть 15-метровую шахту, чтобы просканировать грунты, и на глубине 12 метров обнаружил крепкую кладку. Лабораторные исследования образцов показали, что кладка - созданный человеком строительный материал.

Затем исследователи в том же районе обнаружили полость, сложенную из блоков размером 2,5 на 1,5 метра. Гох, просканировавший полость с помощью своего усовершенствованного прибора, пришел к выводу, что перед ним пирамида, вершина которой находится на глубине шести метров. По подсчетам, длина основания составляет 72 метра, а высота - 45 метров. Хотя в основании крымской пирамиды треугольник, а не четырехугольник, как в египетских усыпальницах, соотношение величин 1:1,6 (золотое сечение) соответствует египетским сооружениям.

Впоследствии было обнаружено еще шесть пирамид, которым, по мнению ученого, не менее 7-10 тысяч лет, располагаются они на линии от мыса Херсонес до мыса Сарыч. По мнению Гоха, крымские пирамиды являются частью системы сакральных центров, находящихся на одной линии, где также расположены Тибетские пирамиды, остров Пасхи, Стоунхендж и Бермудский треугольник. К сожалению, на то время украинские власти свернули исследования ученых, обнесли местность, где проводились раскопки, колючей проволокой, и всячески старались опровергнуть полученные данные. Но кто знает, может быть, в ближайшее время мы услышим больше о Крымских пирамидах.