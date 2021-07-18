Турецкие ковры пользуются в мире особым спросом

Только за первое полугодие текущего 2021 года Турция более чем в полтора раза увеличила экспорт ковров, - сообщили в министерстве торговли страны.

В январе – июне 2021 года из страны было экспортировано ковров на 54,6% больше чем годом ранее на сумму $1,617 млрд, только в июне Турция экспортировала ковры на $298 млн, что на 52,7% больше показателя аналогичного месяца 2020 года, - передает Тренд.

Всего за последние 12 месяцев, с июнь 2020 по июнь 2021 годов, из страны было экспортировано ковров на $3,174 млрд, - говорится в сообщении.