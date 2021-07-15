В Казахстане невакцинированных граждан отстранят от работы

Главный санврач Казахстана Ерлан Киясов ограничил допуск на работу в очном режиме для сотрудников, не сделавших прививку от коронавируса.

Исключение коснется только тех граждан, которые имеют постоянные медицинские противопоказания, и для тех, кто переболел инфекцией в течение последних 3-х месяцев, сообщает "Спутник-Казахстан".

Ограничения по допуску непривитых работников вводятся для объектов по оказанию услуг населению, отделения АО "Казпочта", страховых компаний, банков, агентств по недвижимости, рекламных агентств, обменных пунктов, ломбардов.

Отмечается, что новые ограничения коснутся и салонов красоты, парикмахерских, химчисток, прачечных, спортивно-оздоровительных комплексов, маасажных салонов, саун, бассейнов, пляжей, типографий, ателье, фотосалонов, мастерских по ремонту обуви, одежды, оргтехники, цветочных магазинов, нотариусов.

В список также попали и торговые дома, рынки, супермаркеты, объекты культуры и досуга, объекты в сфере оказания услуг по проживанию граждан,

организации, осуществляющие пассажирские перевозки, аэропорты, железнодорожные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, образовательные и воспитательные учреждения, объекты санаторно-курортного и оздоровительного назначения, общепит, медико-социальные объекты всех типов, организации здравоохранения, объекты жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, организации, оказывающие экскурсионные услуги, объекты досуга и развлечения и объекты связи и телекоммуникаций.