Москву ждет пик пандемии?

В сентябре Москву ждет пик заболеваемости COVID-19, - прогнозируют ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета, пишут "Известия".

Согласно разработанной ими математической модели, состоящей из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами, выведены девять кривых распространения COVID-19, при этом первая кривая является самой пессимистичной, девятая - наиболее оптимистичной.

Как рассказал изданию руководитель разработки модели Алексей Боровков, в случае реализации сценария, который отвечает средней, пятой кривой, число активных пациентов с коронавирусом составит примерно 225 тыс человек, при этом примерная дата третьего пика - 19 сентября.

В то же время, по мнению руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и соавтора новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктора Захарова стабилизация ситуации с COVID-19 в России на уровне не более 22,5 тыс заболевших в сутки возможна в ближайшие дни, пандемия может пойти на спад примерно к середине июля, а убывать количество ежедневных новых случаев заболевания начнет уже в начале июля.

"Если это произойдет, то примерно к 15 июля количество болеющих людей может выйти на уровень около 500 тысяч и затем начнет уменьшаться. То есть эпидемия пойдет на спад", - спрогнозировал Захаров.