Максим Шевченко: "Мир с Азербайджаном превратит Армению в Швейцарию"

Журналист и политик Максим Шевченко в беседе с "Вестником Кавказа" объяснил, почему на выборах Армении победил Никол Пашинян: граждане республики хотят мира и добиваются соблюдения гражданских прав, которые немыслимы при правлении националиста Роберта Кочаряна. Шевченко также оценил итоги президентских выборов в Иране и проанализировал возможную роль Грузии в мирном процессе между Баку и Ереваном.

– Почему Пашиняну удалось устоять у власти, несмотря на то, что рейтинги не так однозначно говорили о его преимуществе над Кочаряном? За счет чего победил Пашинян?

– Эти рейтинги были фальшивыми, это пропаганда, которую вела армянская диаспора в пользу Кочаряна, в России она продвигала идею, что Кочарян - "ставленник Путина". Везде фальсифицировали реальные настроения армянского населения, которое якобы подавлено поражением во Второй Карабахской войне. Зачем они заставляли маленьких детей петь "Убей турка"? Оказалось, что диаспора неверно понимала реальные настроения армянского населения. Голоса армян, живущих в Краснодаре, на Зубовском бульваре или на НТВ, выдавались за голоса граждан Армении. Реально же народ Армении ненавидит карабахский клан, который за почти 30 лет у власти привел к тому, что страна потеряла Азербайджан и выступала оккупантом, оправдывая это Тиграном Великим и Геродотом. На этом наживались вожди, контрабандисты, грабившие зангиланское золото, а в это время народ Армении жил в нищете, и ему еще говорили "иди умирай за священные армянские земли". Это им говорили наевшиеся богатые люди, которые сидят в Москве, Барвихе и Переделкино. Наконец, мы услышали голоса жителей самой Армении: "мы не хотим войны, мы за соблюдение гражданских прав".

– А Пашинян гарантирует соблюдение этих прав?

– Тут важно понять, что гарантирует Кочарян. Кочарян гарантирует войну. Он сказал: "Будем воевать". Люди голосовали против Кочаряна, шовинизма и средневековья. Армянские граждане сами решат, как им жить. Мирный договор с Азербайджаном и взаимное признание границ приведет к тому, что армяне смогут спокойно жить и в Карабахе, и в Гяндже, и в Баку. Я уверен, что азербайджанцы тоже смогут вернуться на свою родину в Ереване. Молодое поколение не понимает, зачем нужна конфронтация?. Те, кто разжигали войну, зарабатывали миллиарды, а в боях умирали дети бедных семей. Для Азербайджана это была отечественная война, а армянские граждане умирали из-за алчности богачей.

– Блоку Кочаряна, несмотря на его поражение, удалось войти в парламент с 27 депутатами. Как Вы думаете, его нахождение в Национальном собрании и постоянная критика с его стороны окажут давление на мирный процесс?

– Я думаю – нет. Пашинян сформирует ответственное правительство, которое будет продолжать его курс. Курс Пашиняна формируется во многом Левоном Тер-Петросяном, заявление которого, на мой взгляд, достаточно разумное. Тер-Петросян говорит разумные вещи, что нужен мир. Я уверен, что армянский народ обретет себя как субъект (а не как представитель огромного армянского мира), как гражданское общество уникального государства, живущее не в Марселе, не в Сан-Франциско, не в Ростове, а в Ереване, Дилижане и так далее. Если армяне займутся обслуживанием своих интересов, то откроются границы с Азербайджаном и Турцией, и Армения станет такой же прекрасной, как и Швейцария. Но для этого Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.

– В одном из последних интервью Пашинян заявлял, что после войны Нагорный Карабах уже никогда не станет частью Азербайджана. Можно ли после этого считать Пашиняна сторонником мирного процесса?

– Конечно, Пашиняна не стоит называть человеком в белых одеждах. В отличие от Тер-Петросяна, Пашинян работает в реальной политике и должен говорить так, чтобы его не обвинили в предательстве. У него такой же феномен, как и у Зеленского. Зеленский победил, потому что от него ждали мира. Порошенко означал войну. Но в отличие от Зеленского, Пашинян смог стать самостоятельным. Пашинян – символ мира, карабахский клан – вечная война. С ним связывают надежды на подписание пускай оплаченного кровью обоих народов, но мирного соглашения, на открытие границ и торговлю с Турцией и Азербайджаном. Это изменит жизнь армян к лучшему.

– В Азербайджане говорят, что вопрос статуса Нагорного Карабаха закрыт, в Армении утверждают обратное. Как устранить это противоречие?

– Я думаю, что урегулирование возможно через платформу шести (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия – прим. ред.). Она также может решить проблемы между Грузией и Россией. Платформа шести – стратегическая цель, которая превратит Южный Кавказ в территорию мира. Сейчас педалировать вопрос статуса Нагорного Карабаха не нужно. Алиев понимает, что все вопросы разом не решить, сейчас нужно переходить к мирному процессу. Скоро Алиев и Эрдоган прилетят к Путину, и, я думаю, там эти вопросы тоже будут обсуждаться. Я уверен, что в Женеве Байден поставил перед Путиным ультиматум разорвать стратегические отношения с Турцией и Китаем, но в интересах России иное, а именно сближение с Турцией и Азербайджаном. В этом союзе лежит золотой ключик суверенитета нашей страны от Запада.