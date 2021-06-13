Краснодарский край до 16 июня ждут грозы

На Кубани до середины следующей недели будут идти местами идти дожди, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С 14 по 16 июня прогнозируются кратковременные дожди с грозами и градом, в отдельных районах возможен сильный дождь и град.

В регионе ожидается переменная облачность, ветер 5-10 м/с, при порывах - до 17 м/с.

В первый рабочий день, 15 июня, воздух в регионе прогреется до 24-29 градусов, а уже на следующий день станет прохладнее - 22-27 градусов.