В Турции открывается первый факультет грузинского языка и литературы

Кавказский университет города Карс в Турции получил разрешение на прием студентов на образовательное направление грузинского языка и литературы.

"Хочу поделиться с вами очередной радостной информацией. Совместными усилиями посольства Грузии и Высшего совета образования Турции (YÖK) выдано необходимое разрешение на прием студентов на направление грузинского языка и литературы в Кавказском университете города Карс", - сообщил в Facebook посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава.

Первые студенты, изучающий грузинский язык, появятся уже в этом году, на направлением приняты несколько десятков первокурсников.