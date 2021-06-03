Круглый стол "Российские и азербайджанские проекты - драйверы развития Каспийского региона" пройдет 7 июня в Москве

Политологический Центр "Север-Юг" и экспертная платформа Baku Network седьмого июня организуют международный круглый стол "Российские и азербайджанские проекты - драйверы развития Каспийского региона. Навстречу Каспийскому экономическому форуму". Соответствующее сообщение поступило в редакцию "Вестника Кавказа".

В нем говорится, что в мероприятии будут участвовать российские и азербайджанские государственные деятели, ученые и эксперты.

С приветствием к участникам круглого стола обратятся зампредседателя правительства - глава Минэкономразвития Астраханской области Казбек Хадиков и посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

В мероприятии примут участие старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Притчин, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев, директор Международного некоммерческого фонда "Центр геополитических экспертиз" Валерий Коровин, заместитель руководителя агентства международных связей Астраханской области Илья Торопицын, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Расим Мусабеков, руководитель BAKU Network Гюльнара Мамедзаде, главный редактор информационного портала "Day.az" Эмин Алиев, политолог Ильгар Велизаде, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов, заместитель директора Русской экономической школы, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов.

В повестку круглого стола войдут такие вопросы, как "Каспийский экономический форум - важный шаг на пути сотрудничества государств региона"; "Экономическое сотрудничество России и Азербайджана - актуальная повестка для Каспийского региона"; "Каспийский регион и транспортный коридор "Север-Юг" - ресурсный логистический потенциал"; "Актуальные проблемы безопасности Каспийского региона - новые риски и вызовы. Решаем проблемы вместе"; "Экологические аспекты социально-экономического развития Прикаспийских стран"; "Астраханское измерение каспийской интеграции".

Мероприятие пройдет 7 июня в Москве.