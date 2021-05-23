Зарифа Салахова: похороны Таира Салахова состоятся в Баку в понедельник

Сестра покойного Таира Салахова, создатель и директор первого в мире Музея миниатюрных книг, председатель правления Азербайджанского общества книголюбов, кавалер ордена "Шохрат", заслуженный работник культуры Азербайджана Зарифа Салахова сообщила, что в Баку из Берлина, где художник проходил лечение, доставлено его тело. Похороны состоятся в понедельник, 24 мая.

Мусульманский обряд омовения пройдет в мечети Тезе Пир. Таира Салахова похоронят на первой Аллее почетного захоронения, точное время пока неизвестно, поделилась Зарифа Салахова.

Всемирно известный художник Таир Салахов скончался 21 мая в возрасте 92-х лет.