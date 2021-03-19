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Западный Казахстан попал в "красную" зону по коронавирусу

Западный Казахстан попал в &quot;красную&quot; зону по коронавирусу

Еще один регион Казахстана оказался в "красной" зоне по заболеваемости коронавирусом - Западно-Казахстанская область.

Накануне регион выбыл из опасной зоны, но согласно новым данным, вернулся в нее опять - за сутки в Западно-Казахстанской области выявили 81 случай коронавируса.

Таким образом, в "красной" зоне на 19 марта находятся Нур-Султан, Алматы и Западно-Казахстанская область.

В "желтой" зоне оказались четыре области: Акмолинская, Алматинская, Атырауская и Карагандинская.

Всего за сутки в Казахстане зафиксировали 1 264 случая заболевания. Больше всего заболевших в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области.

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Вестник Кавказа

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