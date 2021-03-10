Эрдоган и Путин запустили строительство третьего энергоблока АЭС "Аккую"

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству фундамента третьего реактора АЭС "Аккую". Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

После завершения его строительства "Аккую" станет первой АЭС Турции. Она содержит четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200. Мощность каждого энергоблока составляет 1200 мегаватт. Первый энергоблок начал строиться в апреле 2018 года.

АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию в 2023 году к столетию основания Турецкой республики. Это первый проект, реализуемый по схеме "строй-владей-эксплуатируй" (build-own-operate). Стоимость АЭС оценивается в $20 млрд.