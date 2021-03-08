Священники подрались на западе Грузии

В Чкондидской епархии в Мартвили (Западная Грузия) сегодня произошла драка между священнослужителями с участием прихожан, при этом пострадали около 10 человек, включая журналистов, приехавших освещать конфликт.

Не так давно в епархии сменился митрополит – им был назначен владыка Стефане, при этом множество священников Мартвили выразили недовольство этим решением патриархии.

Сегодня утром владыка Стефане приостановил сан первосвященников двум дьяконам, открыто выразившим поддержку прежнему митрополиту, после началась драка, за дьяконов вступились прихожане.

Основное столкновение произошло на церковном балконе, в какой-то момент перила не выдержали и обвалились, люди упали на землю с высоты второго этажа. Пострадавшие госпитализировали, пишет Спутник-Грузия.