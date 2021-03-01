Трамп: Байден "подсадит" США на российскую нефть

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что в ходе правления нынешнего американского лидера Джо Байдене Штаты окажутся в зависимости от российской и ближневосточной нефти.

Он пояснил, что США не должны были возвращаться в Парижское соглашение по климату, так как оно разрешает странам "с более низкими стандартами" выбросы, в то время как США не могут себе этого позволить.

Далее Трамп выразил мнение, что, находясь на посту президента, добился "энергетического доминирования" и превратил США в "энергетическую сверхдержаву". Однако в дальнейшем США впадут в зависимость от нефтяных поставок из России и Ближнего Востока.