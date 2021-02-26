Почему местные выборы в Киргизии заслуживают внимания

Местные выборы в Киргизии назначены на 11 апреля. После шумных парламентских выборов в октябре и избрания Садыра Жапарова в январе местные выборы могут показаться второстепенным вопросом, но они заслуживают пристального внимания, поскольку олицетворяют более широкую политическую динамику. Как пишет The Diplomat, более 8000 депутатов будут бороться за места в 448 муниципальных образованиях, включая города Бишкек и Ош.

Такое количество участков в местные советы частично обусловлено отменой голосования прошлой весной из-за пандемии. Победители будут представлять свой округ в течение четырех лет, а городские советы несут ответственность за выбор мэров, которые подотчетны президенту.

25 партий уже заявили о намерении выставить кандидатов в городской совет Бишкека и десять - в Оше. Партии также начали процесс регистрации в небольших городах Киргизии, где у них есть время до 1 марта, чтобы принять участие в гонке. Сельские партии имеют возможность проработать кампанию до 11 марта. Меньшим и региональным партиям приходится тщательно планировать бюджет, поскольку порог для получения мест составляет 7%. Однако для более крупных партий, борющихся за власть, имеет смысл проводить кампании по всей стране. По мнению политолога Азима Азимова, предстоящие выборы проверят жизнеспособность политических партий.

Партийный ландшафт Киргизии существенно изменился за последний год: Социал-демократическая партия страны, к которой принадлежали оба бывших президента, Сооронбай Жээнбеков и Алмазбек Атамбаев, раскололась и не смогла выдвинуть кандидатов на президентские и парламентские выборы; две новые проправительственные партии, ”Биримдик” и ”Мекеним Кыргызстан”, получили больше всего голосов на выборах в октябре 2020 года, спровоцировавших политический кризис. Известным политикам, перешедшим из партии ”Ата-Журт” в партию ”Мекенчил”, удалось занять влиятельные государственные посты. Среди них президент Садыр Жапаров и глава Совета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. Иными словами, партийная политика была непростой задачей и по-прежнему таковой и является.

Несмотря на успех ”Мекенчила”, лидеры партии объявили, что не будут участвовать в местных выборах. По словам заместителя главы партии Эркина Баяманова, отказываясь от участия в местных выборах, Жапаров обеспечивает отсутствие ”проправительственной партии” и использования административного ресурса. Хотя заявление и кажется принципиальным, постоянные перестановки в киргизских политических кругах означают, что небольшие группы могут выступать как независимые, сохраняя при этом связи с правящей партией.

Одновременно с голосованием за кандидатов в сельские и городские советы, граждане страны также примут участие в конституционном референдуме. Скорость, с которой конституция была разработана и одобрена для референдума, вызывает беспокойство, учитывая отсутствие у граждан возможности прочитать документ и поразмышлять над ним.

Экономические трудности и усталость от выборов также вызывают серьезную озабоченность. Казна Киргизии истощена, поскольку правительство потратило 450 млн сомов (около $5,6 млн) на октябрьские парламентские выборы, 688 млн сомов (около $8,6 млн) на президентские выборы в январе и теперь выделяет еще 500 млн сомов ($6,2 млн) на апрельские местные выборы, не говоря уже о возможности проведения еще одного раунда парламентских выборов в конце этого года.

Помимо затрат, решение объединить референдум по конституции с выборами в местные органы власти отражает осознание низкой явки на отдельный референдум. Референдумы регулярно проводились параллельно с другими выборами, включая президентские выборы 2010 года, местные выборы 2016 года и президентские выборы в январе 2021 года. Учитывая, что для признания результатов референдума явка должна превышать 30%, имеет смысл позволить избирателям убить двух зайцев одним бюллетенем.

Но сколько избирателей на самом деле получат бюллетень - вопрос. После обвинений в фальсификации результатов голосования на выборах в октябре 2020 года, основанных на широком использовании Формы 2 для голосования за пределами округов, в которых зарегистрированы граждане, парламент запретил такую практику. Но внутренняя миграция - обычное явление в Киргизии, а процесс перерегистрации - дорогостоящий и сложный с точки зрения логистики, что и вызывает критику отмены Формы 2 как несправедливое ограничение права граждан на голосование. Несмотря на опасения, официальные лица объявили, что, по крайней мере, в Бишкеке - избиратели не могут использовать Форму 2 для участия в выборах 11 апреля, что может снизить явку.

Предстоящие местные выборы – не просто выбор депутатов, которые будут управлять бюджетами сел. Решения о том, как проводить местные выборы, проистекают из напряженности, усложняющей представления об идеальном управлении на национальном уровне - ограниченные бюджеты, попытки написать новые правила игры в рамках существующей правовой базы и проблемы с обеспечением конкурентной гонки. Принимая во внимание все эти противоречия, тщательное наблюдение за тем, как власти на всех бюрократических уровнях проведут очередной раунд голосования, может дать важные подсказки о будущем курсе правительства.