В Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты Сената

В Казахстане стартовал период выдвижения кандидатов на выборах в члены Сената (верхней палаты) парламента, которые пройдут 12 августа.

Как сообщил накануне заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Константин Петров, на этот предвыборной кампании претендентам отводится месяц.

Он уточнил, что выдвижение кандидатов в депутаты начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 13 июня, и заканчивается в каждом из 17 регионов в 18:00 по местному времени (15:00 мск) 12 июля - за месяц до проведения выборов, передает ТАСС.

В Сенате Казахстана 49 мест: по два парламентария от каждого из 17 регионов страны - 14 областей, двух городов республиканского значения (Алма-Ата, Шымкент) и столицы, а также 15 законодателей, которые назначаются главой государства с учетом необходимости обеспечения представительства в верхней палате национально-культурных интересов общества. Срок полномочий членов Сената - шесть лет. Половина избираемых сенаторов переизбирается каждые три года, а голосуют за них депутаты маслихатов - местных представительных органов. Так, 15 октября текущего года истекает срок полномочий 17 сенаторов, избранных от регионов.