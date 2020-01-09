Грузинское правительство отказалось от "проекта века"

Правительство Грузии расторгает сделку с "Консорциумом развития Анаклия", взявшим на себя обязательство построить глубоководный порт на западе страны. Об этом сообщила министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили на брифинге после заседания Кабмина.

Она пояснила, что решение разорвать сделку с компаний было приятно после того, как "Консорциум развития Анаклия" в декабре минувшего года уже в седьмой раз не смог предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.

"Правительство обсудило этот вопрос и приняло решение, что у дальнейшей отсрочки не будет положительного исхода для реализации проекта, так как в течение этого периода Консорциум своими действиями, к сожалению, доказал, что не сможет реализовать этот проект", - отметила она.

Она пояснила, что кабмин Грузии принял решение начать процедуру приостановления заключенного с Консорциумом инвестиционного соглашения, передает Спутник-Грузия.

Напомним, изначально правительство Грузии планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями. Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. Однако позднее у консорциума возникли проблемы с поиском финансирования для строительства первой фазы порта. Строительство было начато в декабре 2017 года, в июле 2018 года стартовали работы по углублению дна до 16 м, однако на этом все остановилось. Общая стоимость проекта составила $2,5 млрд.