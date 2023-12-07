Василий Кузнецов: Россия на Ближнем Востоке нацелена на поддержание баланса

Заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН, член РСМД Васлиий Кузнецов, отвечая на вопросы "Вестника Кавказа", подвел итоги уходящего года для российской политики на Ближнем Востоке и рассказал об актуальных тенденциях на этом направлении.

- Василий Александрович, каков современный подход России к выстраиванию внешней политики на Ближнем Востоке?

- В основе этого подхода лежит сохранение принципа взаимодействия со всеми ближневосточными акторами. То есть по сути российская внешняя политика в регионе нацелена на поддержание баланса. В каких-то кратковременных промежутках возможны флуктуации, включая ухудшение отношений, как это происходит с Израилем, но затем ситуация все же выправляется, чего стоит ожидать и сейчас. Дело в том, что между Россией и Израилем существуют фундаментальные связи, как и между Россией и другими государствами региона.

- Почему Россия придерживается именно стратегии баланса на Ближнем Востоке?

- Стратегия России на Ближнем Востоке строится на фундаментальном и неизбывном интересе России в обеспечении собственной безопасности. Фундаментальный интерес сохраняется всегда и при любых правительствах как на Ближнем Востоке, так и в РФ. Это относится в том числе и к наращиванию экономического взаимодействия с другими государствами.

В новых условиях, учитывая санкционное давление, для обеспечения безопасности России стало важно, чтобы ближневосточные государства не входили в список стран, которые применяют антироссийские санкции. И мы видим, что, действительно, ни одно из них и не входит в такой список. Отношения между ними и Россией колеблются от дружественных до нейтральных, и цель Москвы в том, чтобы со временем дружественных становилось больше.

- Каковы основные направления современной российской политики на Ближнем Востоке?

- Если говорить о стратегиях по отдельным трекам, то, конечно, принципиальный вопрос составляет задача формирования региональной системы безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Она призвана обеспечить те самые российские интересы в регионе. Есть российская концепция коллективной безопасности зоны Персидского залива, разработанная исходя из мысли, что для строительства системы безопасности на Ближнем Востоке ядром может стать именно Персидский залив, где существуют достаточно стабильные государства, оказывающие влияние на весь регион.

Другой конкретный интерес – это реализация крупных инфраструктурных проектов, прежде всего речь идет о международном транспортном коридоре "Север-Юг", проходящем через Азербайджан и Иран. Третье направление – Сирия, поскольку Сирия – это единственная страна на Ближнем Востоке, где есть непосредственное российское военное присутствие. Соответственно, стабильность и безопасность Сирии для России очень существенны.