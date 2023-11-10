Вестник Кавказа

Выставка "За три моря" о странствиях Афанасия Никитина открылась в Музее Востока

"Вестник Кавказа"
В Музее Востока заработала выставка "За три моря. Странствия Афанасия Никитина". Она посвящена великому памятнику древнерусской литературы XV века "Хожение за три моря", написанному тверским купцом Афанасием Никитиным.

В Москве в Музее Востока начала работу экспозиция "За три моря. Странствия Афанасия Никитина", созданная к 555-летию с начала путешествия. Известно, что купец Афанасий Никитин отправился в путь в 1468 году и странствовал до 1474 года.

На выставке представлены более ста экспонатов, включая интересные археологические предметы, русские, иранские и индийские рукописи и миниатюры XV-XVI веков. Посетители увидят также бытовые вещи и предметы этнографии народов и стран, где побывал путешественник, и многочисленные карты, на которых запечатлен маршрут его странствий.

Разные залы выставки посвящены странам и регионам, которые посетил Афанасий Никитин, в том числе Ирану и Кавказу.

Экспозицию можно посетить до 11 февраля.

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Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Рукопись “Хожение за три моря“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Карта путешествия Афанасия Никитина
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Открытие выставки “За три моря. Странствия Афанасия Никитина”
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
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