Выставки, выпускной в Парке Горького, День ВМФ 2023, Мавзолей Вагифа и восстановленная мечеть в Шуше – так прошел июль. Представляем лучшие фото июля-2023.

Вот и закончился самый летний месяц – июль. Он оказался насыщен летним настроением и яркими событиями.

888-летие Твери и выпускной в Парке Горького, День ВМФ с купаниями в фонтане и подготовка к фестивалю "Цветочный джем", выставки Гамы Маликовой, Нармин Наджаф и Манабы Магомедовой в Москве, а также Мавзолей Вагифа и возрожденная мечеть "Йухары Говхер Ага" в Шуше – все это запечатлено на самых интересных фотографиях июля по версии "Вестника Кавказа".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Московский выпускной в Парке Горького 2023 © Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа". Восстановленный Мавзолей Вагифа в Шуше © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посетители ВДНХ на фотовыставке «Туристический потенциал Карачаево-Черкесии» © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на открытии выставки Гамы Маликовой © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Традиционный фестиваль цветов в ГУМе © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Лама и альпака на фестивале культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в саду "Эрмитаж" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Горожане на Никитском бульваре, украшенном к началу фестиваля "Цветочный джем" © Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа". Интерьер возрожденной мечети Йухары Говхер Ага в Шуше © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Празднование Дня Военно-морского флота России в Парке Горького © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посетители на открытии выставки Нармин Наджаф в Павильоне Азербайджан на ВДНХ © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Горожане на площадке фестиваля "Цветочный джем" у здания ЦУМа © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Девушка на праздновании 888-летия города Тверь © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Традиционный фестиваль цветов в ГУМе © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Выступление оркестра в Парке Горького по случаю Дня ВМФ России © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посетительница на открытии выставки "Тайна кубачинского браслета" в музее Востока в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Московский выпускной в Парке Горького 2023