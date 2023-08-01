РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Выпускной, День ВМФ и Мавзолей Вагифа в Шуше: самые яркие кадры июля

"Вестник Кавказа"
Выставки, выпускной в Парке Горького, День ВМФ 2023, Мавзолей Вагифа и восстановленная мечеть в Шуше – так прошел июль. Представляем лучшие фото июля-2023.

Вот и закончился самый летний месяц – июль. Он оказался насыщен летним настроением и яркими событиями.

888-летие Твери и выпускной в Парке Горького, День ВМФ с купаниями в фонтане и подготовка к фестивалю "Цветочный джем", выставки Гамы Маликовой, Нармин Наджаф и Манабы Магомедовой в Москве, а также Мавзолей Вагифа и возрожденная мечеть "Йухары Говхер Ага" в Шуше – все это запечатлено на самых интересных фотографиях июля по версии "Вестника Кавказа".

Московский выпускной в Парке Горького 2023
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Московский выпускной в Парке Горького 2023
Восстановленный Мавзолей Вагифа в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа". Восстановленный Мавзолей Вагифа в Шуше
Посетители ВДНХ на фотовыставке Туристический потенциал Карачаево-Черкесии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посетители ВДНХ на фотовыставке «Туристический потенциал Карачаево-Черкесии»
Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на открытии выставки Гамы Маликовой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на открытии выставки Гамы Маликовой
Традиционный фестиваль цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Традиционный фестиваль цветов в ГУМе
Лама и альпака на фестивале культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в саду Эрмитаж
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Лама и альпака на фестивале культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в саду "Эрмитаж"
Горожане на Никитском бульваре, украшенном к началу фестиваля Цветочный джем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Горожане на Никитском бульваре, украшенном к началу фестиваля "Цветочный джем"
Интерьер возрожденной мечети Йухары Говхер Ага в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа". Интерьер возрожденной мечети Йухары Говхер Ага в Шуше
Празднование Дня Военно-морского флота России в Парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Празднование Дня Военно-морского флота России в Парке Горького
Посетители на открытии выставки Нармин Наджаф в Павильоне Азербайджан на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посетители на открытии выставки Нармин Наджаф в Павильоне Азербайджан на ВДНХ
Горожане на площадке фестиваля Цветочный джем у здания ЦУМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Горожане на площадке фестиваля "Цветочный джем" у здания ЦУМа
Празднование 888-летия города Тверь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Девушка на праздновании 888-летия города Тверь
Традиционный фестиваль цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Традиционный фестиваль цветов в ГУМе
Выступление оркестра в Парке Горького по случаю Дня ВМФ России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Выступление оркестра в Парке Горького по случаю Дня ВМФ России
Посетительница на открытии выставки Тайна кубачинского браслета в музее Востока
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посетительница на открытии выставки "Тайна кубачинского браслета" в музее Востока в Москве
Московский выпускной в Парке Горького 2023
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Московский выпускной в Парке Горького 2023
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
825 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version