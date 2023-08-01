Выставки, выпускной в Парке Горького, День ВМФ 2023, Мавзолей Вагифа и восстановленная мечеть в Шуше – так прошел июль. Представляем лучшие фото июля-2023.
Вот и закончился самый летний месяц – июль. Он оказался насыщен летним настроением и яркими событиями.
888-летие Твери и выпускной в Парке Горького, День ВМФ с купаниями в фонтане и подготовка к фестивалю "Цветочный джем", выставки Гамы Маликовой, Нармин Наджаф и Манабы Магомедовой в Москве, а также Мавзолей Вагифа и возрожденная мечеть "Йухары Говхер Ага" в Шуше – все это запечатлено на самых интересных фотографиях июля по версии "Вестника Кавказа".
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Московский выпускной в Парке Горького 2023
© Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа". Восстановленный Мавзолей Вагифа в Шуше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посетители ВДНХ на фотовыставке «Туристический потенциал Карачаево-Черкесии»
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы на открытии выставки Гамы Маликовой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Традиционный фестиваль цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Лама и альпака на фестивале культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в саду "Эрмитаж"
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Горожане на Никитском бульваре, украшенном к началу фестиваля "Цветочный джем"
© Фото: Исмаил Агакишиев/ "Вестник Кавказа". Интерьер возрожденной мечети Йухары Говхер Ага в Шуше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Празднование Дня Военно-морского флота России в Парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посетители на открытии выставки Нармин Наджаф в Павильоне Азербайджан на ВДНХ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Горожане на площадке фестиваля "Цветочный джем" у здания ЦУМа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Девушка на праздновании 888-летия города Тверь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Традиционный фестиваль цветов в ГУМе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Выступление оркестра в Парке Горького по случаю Дня ВМФ России
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Посетительница на открытии выставки "Тайна кубачинского браслета" в музее Востока в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа. Московский выпускной в Парке Горького 2023