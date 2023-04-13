Первые цветы распустились в Москве

Первоцветы уже распустились в Москве. Нежные крокусы и ирисы можно увидеть в парке "Зарядье". "Вестник Кавказа" представляет фото цветов - гонцов весны.
Первые весенние цветы уже появились в Москве - в парке "Зарядье" радуют глаз крокусы, хионодоксы, мускари, пушкиния, ирисы.
И хоть почти летнее тепло, как прогнозируют синоптики, скоро сменится в столице прохладой, первоцветы всё равно продолжат напоминать, что лето близко.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Девушка фотографирует крокусы в парке Музеон в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Крокусы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетители парка Зарядье в Москве у поляны с цветами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Цветение крокусов в парке Музеон в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Ирисы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Цветение крокусов в парке Музеон в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Крокусы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Поляна с мускари в парке Зарядье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Хионодоксы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Отдыхающие в парке Зарядье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Пушкиния
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Девушка отдыхает в парке Зарядье в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Мускари
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетительница парка Зарядье в Москве фотографирует поляну с крокусами