Первые цветы распустились в Москве

Первоцветы уже распустились в Москве. Нежные крокусы и ирисы можно увидеть в парке "Зарядье". "Вестник Кавказа" представляет фото цветов - гонцов весны.

Первые весенние цветы уже появились в Москве - в парке "Зарядье" радуют глаз крокусы, хионодоксы, мускари, пушкиния, ирисы.

И хоть почти летнее тепло, как прогнозируют синоптики, скоро сменится в столице прохладой, первоцветы всё равно продолжат напоминать, что лето близко.