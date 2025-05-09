День рождения Московского метро: как метрополитен Москвы отмечает 90-летие

Московскому метрополитену исполнилось 90 лет. Как метро Москвы отмечает юбилей? Реконструкция открытия метро, шествие, парад поездов – представляем фото со дня рождения Московского метро.

Сегодня исполняется ровно 90 лет с тех пор, как заработал Московский метрополитен. В этот день в 1935 году пошли поезда по первой, Сокольнической линии – значение события трудно переоценить.

Власти российской столицы и Московский метрополитен подготовили масштабную программу празднования.

Так, на станции Сокольники, от которой двинулись в путь первые поезда, состоялась историческая реконструкция открытия первой линии метро. А вечером в Сокольниках же прошло праздничное шествие "Есть метро!", участники которого воспроизвели события 15 мая 1935 года.

В программу празднеств, которые будут проходить по 18 мая включительно, войдут выставки, представления, концерты, а также в выходные пройдет парад поездов на Кольцевой линии.

Кроме того, к юбилею станции и платформы метро были украшены соответствующим случаю декором. Особенно выделяется станция "Трубная": на ней с потолка свешиваются уменьшенные копии поездов метро и праздничные шары.

Показываем на красочных фото, как Московское метро отмечает свое 90-летие.