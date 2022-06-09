Запрет на одиночество: кто такие синглтоны и как они появились?

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась к вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой с инициативой запретить пропаганду одиночества/синглтонов, а также разводов, которые, по мнению татарстанского омбудсмена, отрицательно влияют на демографическую ситуацию в стране. Кто такие синглтоны, как и откуда они появились?

Кто такие синглтоны?

Синглтоны - это не субкультура, не психологическое расстройство и не организация. Синглтоны - это люди, которые по своей воле предпочитают жить в одиночестве. Термин ”синглтон” в целом относительно новое явление, которому не больше четверти века, хотя само понятие, которое он описывает, добровольное одиночество, становится все более массовым с середины прошлого века.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бриджит Джонс и синглтоны?

Своим появлением термин ”синглтон” обязан книгам Хелен Филдинг о Бриджит Джонс, незамужней даме, которой чуть больше 30 и которая никак не может наладить личную жизнь. Первая книга о Бриджит Джонс была издана в 1996 году, а уже через 13 лет британские чиновники из комитета по семейной политике заявили о том, что синглтоны, наподобие Бриджит Джонс, угрожают стране жилищным кризисом, поскольку все больше людей предпочитают жить одни, в собственных домах или квартирах, к чему жилищный рынок Соединенного Королевства не готов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько в мире одиноких людей?

Тенденция к одинокой жизни становится все более популярной и распространенной, причем по всему миру.

в США число синглтонов составляет 40% взрослого населения

в Дании синглтонов половина населения

В Китае синглтонов 15% населения

в Южной Африке 51% взрослых предпочитают одинокую жизнь

в Японии 34% домохозяйств представлены одиноким людьми.

в Индии количество синглтонов колеблется в пределах 32-37%.

в России синглтонов почти 42% населения.

Всего в мире, по данным ООН за 2023 год, 1,6 млрд человек, то есть 20% мирового населения - это синглтоны. Соотношение мужчин-синглтонов и женщин-синглтонов на планете примерно одинаковое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как понять, что ты синглтон?

Если вам более 20 лет, вы не в браке и не собираетесь вступать в брак, более того, не являетесь сторонником отношений и создания семьи, у вас независимое материальное положение и вы не испытываете никаких психологических проблем в связи со своим статусом, значит, вы попадаете по описанию под определение синглтона.

Почему синглтоны такими стали?

Добровольное одиночество, то есть то, что выбирают синглтоны в качестве основы для своей жизни, в первую очередь, социальное явление. Своим появлением в глобальных масштабах синглтоны обязаны повышению качества жизни и улучшению экономических условий во второй половине XX века. К увеличению количества синглтонов приводят следующие факторы:

рост благосостояния женщин по всему миру. Освоение колоссального количества профессий за последние 80 лет, в том числе обусловленное последствиями Второй мировой войны, дало женщинам возможность откладывать брак, строить карьеру и покупать собственное жилье;

урбанизация. Синглтонов среди городского населения мира гораздо больше, чем среди тех, кто живет в селах;

развитие коммуникаций. Соцсети, интернет и новейшие технологии обеспечивают современное общество возможностью общаться и при этом не состоять в матримониальных отношениях.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синглтоны по нужде

Статистически, большинство синглтонов - это люди, которым от 30 до 49 лет и которые ни разу не вступали в брак. Однако есть и те, кто оказался в одиночестве в силу возраста. Поскольку по всему миру продолжительность жизни растет не равномерно - женщины живут примерно на пять лет дольше, чем мужчины - все больше тех, кто лишается партнера по причине его смерти. В возрасте после 60 лет лишь половина мужчин вновь вступают в отношения. Среди вдов это соотношение еще ниже: менее 20% женщин готовы вновь связать себя узами брака после смерти мужа.

Синглтоны - это плохо?

Одинокие люди, которые не хотят вступать в брак – это плохо для демографии. Чем меньше браков, тем меньше детей, соответственно, численность населения падает. Именно это и происходит в большинстве стран мира: население стремительно стареет, при этом демографический рост либо минимален, либо вообще отрицательный.

Однако с точки зрения экономики, люди, живущие по отдельности, приносят больше прибыли: вместо одного потребителя ”семья” у производителей два потребителя ”синглтона”. Тем не менее экономический эффект синглтонов не может быть долгосрочным из-за демографических проблем. Со временем из-за отсутствия или снижения темпа смены поколений товары и услуги будет попросту некому приобретать.