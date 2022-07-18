Залиханов, Алиев, Хубулава, Гусейнов: чем прославились ученые-кавказцы

Андрей Чолуков

8 февраля Российская академия наук отпраздновала свое 300-летие. В этом материале вспомним некоторые имена замечательных ученых-кавказцев, внесших значительный вклад в развитие науки СССР и современной России.

Михаил Залиханов

Первым академиком Академии наук СССР из горских народов Северного Кавказа стал Михаил Залиханов - академик АН СССР c 1990 года. Он родился в высокогорном селении на Эльбрусе в балкарской семье Чокки Аслановича Залиханова, одного из лучших проводников по горным перевалам. Чокка Залиханов за свою 116-летнюю жизнь 209 раз восходил на Эльбрус (последнее восхождение совершил в день своего 110-летия в 1968 году). Михаил Чоккаевич перенял любовь отца к горным восхождениям и стал со временем одним из самых авторитетных чемпионов СССР по альпинизму.

Большая часть жизни выдающегося балкарского ученого связана с развитием и становлением Высокогорного геофизического института, где он прошел путь от научного сотрудника до директора.

Любовь к альпинизму наложила отпечаток на выбор профессиональных ориентиров: Михаил Залиханов по праву считается ведущим специалистом по разработке и внедрению новых средств активных воздействий на опасные природные явления — град, сели и снежные лавины. Противоградовые ракеты, пусковые установки, локаторы – это все сегодня принято на вооружении горноспасателей, предохраняет лавиноопасные районы от стихийных бедствий. Часть этих разработок использовалась советским и российским ВПК.

Большой вклад Залиханов внес в развитие экологических проектов. По его инициативе и при активном участии были созданы Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник и Эльбрусский национальный парк.

Активная общественная позиция, которая свойственна академику Залиханову, проявляется в широком круге научных проектов, в поддержку которых он высказывался. Например, он стал одним из инициаторов письма руководству России, где от имени группы ученых предложил первоочередные меры по повышению эффективности ресурсопользования и экологической безопасности в Каспийском регионе.

В течение многих лет академик представлял Россию в Высшем совете ООН по стихийным природным процессам, 12 лет был вице-президентом Всемирной организации законодателей по сохранению окружающей среды (GLOBE International).

Мамед Алиев

Мамед Алиев - доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и Российской медицинской академии, член президиума РАН. Выпускник Азербайджанского государственного медицинского института им. Н. Нариманова, добился прорывных результатов в хирургическом лечении опухолей позвоночника и таза, грудной стенки, микро- и реконструктивно-сосудистой хирургии в онкологии.

В 1999 году Алиев стал лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники за "разработку и внедрение в клиническую практику комбинированных методов лечения остеогенной саркомы". С 2005 года возглавлял НИИ детской онкологии и гематологии. Около 30 лет академик проработал в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, создав уникальную школу специалистов, поскольку подготовка врачей в области онкоортопедии – крайне многосложный труд.

В день 300-летия основания Российской академии наук, за большой вклад в развитие отечественной науки и многолетнюю плодотворную деятельность Мамед Джавадович Алиев был награжден орденом Дружбы.

Геннадий Хубулава

В 2016 году академиком РАН был избран Геннадий Григорьевич Хубулава. Уроженец села Ингури Зугдидского района Грузинской ССР, выпускник факультета подготовки врачей для Военно-воздушных сил Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на протяжении многих лет вел исследования и практическую деятельность в области проблем хирургии сердца и сосудов. Со временем Хубулава стал главным внештатным сердечно-сосудистым хирургом Министерства обороны РФ, Северо-Западного федерального округа.

В одном из своих интервью академик Хубулава отметил роль "человеческого фактора" в работе хирурга:

Я бы не хотел, чтобы меня оперировал робот, а хирург в это время сидел у монитора в кабинете. Робот нужен там, где рядом нет хорошего специалиста, когда операцию можно проводить только дистанционно. Манипулировать с сердцем могут только живые руки хирурга. Не случайно на Западе мода на роботов в кардиохирургии прошла. Главное, за техницизмом нельзя забывать морально-этические нормы общения с пациентом. За высокими технологиями надо видеть больного, понимать, что все достижения хирургии — во имя и во благо человека.

Его коллеги и ученики отмечают необычную отзывчивость академика, открытость, стремление передать свои знания, особые профессиональные навыки.

Абдусалам Гусейнов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абдусалам Гусейнов - родился в ауле Алкадар Дагестанской АССР в большой лезгинской семье. С юношеских лет проявил огромное стремление к гуманитарным наукам, причем к одной из наиболее сложных дисциплин – философии, требующей не только обширной эрудиции, но и глубокого понимания смежных наук.

В 1961 году Гусейнов окончил философский факультет МГУ, в 1977 году защитил докторскую диссертацию по теме "Социальная природа нравственности". В МГУ прошел путь от преподавателя до профессора и заведующего кафедрой этики философского факультета. В 2006 году был избран директором Института философии РАН.

Характерной чертой академика Гусейнова было сохранение неразрывной связи со своей семьей, малой родиной. Об этом он неоднократно говорил в своих интервью:

Никогда не забывал, что у меня есть братья и сестры. Никогда не забывал, что я из селения Алкадар Касумкентского района. Никогда не забывал, что я лезгин, что я дагестанец. Все это я воспринимал как багаж, с которым я пришел в этот мир. Это моя судьба. Я старался быть верным этой судьбе. Старался жить так, как я мог, но чтобы не бросить тень на всех тех людей, с которыми я связан: на мой род, на мой народ, на мое село. Это было для меня одним из важных мотивов жизни.