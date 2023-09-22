Загадочный Саят-Нова: стихи, популярность, исчезновение

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О нем известно немного и то лишь из его собственных сочинений. Мастер мистификации, он сумел зашифровать все: свое имя, место жительства, происхождение. Исследователи его биографии по-прежнему спорят о дате его рождения, отмечая, что вся известная о нем информация требует подтверждения.

Для людей непосвященных он - лишь известный бренд коньяка, но в действительности это выдающийся поэт своего времени Арутюн Саядян или просто Саят-Нова.

Почему Саят-Нова был популярен?

Творческое направление, в котором преуспел поэт Саят-Нова, это народная музыка, исполняемая на торжествах или перед уличной публикой. Ашуги, как именовали себя странствующие музыканты, сами писали стихи, и сами же исполняли их. Популярность подобного творчества была обусловлена двумя факторами: во-первых, оно было доступно всем слоям общества, во-вторых, оно соответствовало эстетическим вкусам городских обывателей, поскольку было близко их мировоззрению. Кроме того, исполнители, как правило, были выходцами из низших слоев общества, поэтому можно согласиться с точкой зрения, что Саят-Нова не был знатного происхождения.

Кем на самом деле был Саят-Нова?

Тем не менее он, вероятно, имел начальное образование, либо был полиглотом, поскольку писал сразу на трех языках (армянском, грузинском, азербайджанском). Можно предположить, что тонкий и лиричный Саядян, в действительности был довольно продуманным предпринимателем, поскольку понимал, что человеку творческому, который не за бесплатно выступал на торжествах, стоит знать сразу несколько языков многонационального Южного Кавказа, тем самым расширяя ареал своих выступлений.

Его поэзия характеризуется наличием грамматических и пунктуационных ошибок, а мотивы содержат многочисленные бытовые сюжеты. Однако филигранное умение рифмовки слов, позволило ему умело сочетать элементы городского фольклора, церковной литературы и средневековых напевов.

О чем писал Саят-Нова?

В его поэзии доминирует любовная лирика. Образ женщины вознесен до уровня божества, она удивительно мила, нежна и красива. Ласку и внимание к ней поэт отражает в стихах самыми яркими красками. Выбор ашуга не случаен, любовная лирика - одна из самых чувственных и востребованных. Состояние влюбленности, которое свойственно людям любых возрастов, порой важнее самого объекта любви. Очевидно, внимательный Саят-Нова понимал это, а потому старательно воздерживался от какой-либо политизации своего творчества.

Другая не менее актуальная тема поэзии ашуга это социальные мотивы. Феодальная действительность Южного Кавказа в XVIII века характеризуется поэтом как период несправедливости. Образы гнетущей власти и оппозиционного общества - крайне живучая тема, которая эксплуатируется всеми, кто желает заручиться популярностью в любом обществе. Ашуг Саят-Нова не имел политических амбиций, но представал перед читателем защитником простолюдинов и народной правды, взывая к гуманистическим идеалам. Социальные мотивы стихотворений делали его весьма актуальным поэтом.

Куда исчез Саят-Нова?

Судьба поэта окутана тайнами. Существует две версии смерти Саят-Новы, причем обе трагичны. Его исчезновение совпало с персидским нашествием в регион конца XVIII века, однако в своей поздней лирике поэт мечтал завершить свой творческий путь, подобно улетающей птице. Хаос нашествия был для этого лучшим временем. По легенде, семья поэта перебралась на Северный Кавказ, а он предпочел остаться в Грузии. Почему и зачем он принял такое решение, осталось загадкой. Не сохранилось ни одного прижизненного портрета мастера, поэтому скептики полагают, что Саят-Нова может быть собирательным образом, в создании которого приняло участие несколько ашугов, свободно говоривших на азербайджанском, армянском и грузинском языках. Следы семьи Саят-Новы также обрываются после событий конца XVIII века.