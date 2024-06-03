Вспышка гастроэнтерита в Египте: что это за болезнь и каковы симптомы?

Россиян призывают не ехать на юг Египта. Рекомендации посольства РФ связаны со вспышкой гастроэнтерита в Египте. Впрочем, гастроэнтерит встречается не только в южных странах, заболеть им можно и дома.

На юге Египта зафиксирована вспышка гастроэнтерита. По официальным данным больны около 500 человек, пятеро умерли. Российских туристов предостерегают от посещения опасного региона. Что такое гастроэнтерит, чем болеют в Египте сейчас?

Гастроэнтерит в Египте

Вспышка заболевания стартовала около недели назад, известно, что за помощью к врачам обратились порядка 480 человек. Пятерых спасти не удалось - пациенты умерли. Все выявленные случаи заболевания фиксируются в Асуане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Провинция Асуан находится на юге Египта на восточном берегу Нила. Это популярный туристический центр, в Асуане находятся пять памятников, включенных во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Безопасно ли в Египте туристам сейчас?

Российское посольство накануне призвало туристов избегать поездок в Асуан, где от инфекции пострадали уже сотни человек. По другим регионам Египта предупреждений не выпускалось.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристов просят тщательно соблюдать правила гигиены, мыть фрукты и овощи, пить только качественную воду, употреблять термически обработанные продукты.

В Минздраве Египта прогнозируют, что с 24 сентября вспышка заболевания пойдет на убыль. Обычно вспышки длятся не более двух недель.

Гастроэнтерит – симптомы заболевания

Что такое гастроэнтерит? Gastroenteritis, или гастроэнтерит, - это кишечная инфекция, она вызывает воспаление слизистой оболочки желудка, воспаление тонкого и толстого кишечника.

Чаще всего причиной заболевания становится инфекция, однако различают также вирусный, бактериальный, паразитарный, токсический гастроэнтерит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ротавирусному гастроэнтериту чаще подвержены дети, у взрослых гастроэнтерит обычно бывает норовирусным или бактериальным.

Гастроэнтерит встречается во всех странах, это одна из довольно распространенных кишечных инфекций. Инкубационный период составляет 3-5 дней. Гастроэнтерит заразен.

Основные симптомы гастроэнтерита: рвота, тошнота, водянистая диарея, боли и спазмы в животе, слабость, лихорадка, мышечная боль, судороги. Также больные испытывают отсутствие аппетита, головные боли, страдают от обезвоженности.

Лечение кишечной инфекции

Обезвоженность - главная проблема при гастроэнтерите. Особую опасность она представляет для маленьких детей и пожилых людей. Такие пациенты могут умереть от обезвоженности.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Первое, что нужно делать при острой кишечной инфекции, - постараться восполнить потерю жидкости и минералов. Лучшее средство для этого - порошки для регидратации и спортивные напитки с электролитами. Пить во время острой фазы гастроэнтерита нужно небольшими порциями, по несколько глотков. В тяжелых случаях может потребоваться капельница.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лечить заболевание можно с помощью препаратов от диареи и тошноты, энтеросорбентов, например смекты. В некоторых случаях врач может назначить антибиотик. Чаще всего лечение симптоматическое, а болезнь проходит сама через несколько дней.

После перенесенного гастроэнтерита рекомендуется пропить курс пробиотиков, чтобы поддержать пострадавшую микрофлору кишечника.

Питание при гастроэнтерите

Больным гастроэнтеритом в течение недели не стоит употреблять молочные продукты, кофе, спиртное, газированные напитки. Также исключить нужно жирную и острую пищу.

Диета в период болезни включает легкие бульоны, бананы, рис, яблоки (лучше запеченные), кисели, разваренную овсянку на воде, вареное куриное мясо и рыбу, овощные пюре.