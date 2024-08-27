Вестник Кавказа

Туристов предупредили о вспышке гастроэнтерита в Египте

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Египте зафиксирована вспышка гастроэнтерита, больны свыше ста человек. Россиян призвали не посещать опасный регион - провинцию Асуан.

Посольство РФ в Египте предупреждает о распространении гастроэнтерита на юге страны.

Вспышка заболевания отмечается в провинции Асуан, заболели около 130 человек. Россиянам нежелательно посещать этот регион, говорится в сообщении российского посольства.

Туристов в Египте призвали пить только качественную воду, тщательно мыть овощи и фрукты, следить за гигиеной. При появлении признаков отравления, следует обратиться в медучреждение.

Гастроэнтерит - инфекционное заболевание с воспалением желудка и кишечника. Симптомы заболевания включают рвоту, диарею, боли в животе.

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