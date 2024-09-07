Вестник Кавказа

Стало известно, когда прекратится вспышка кишечной инфекции в Египте

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Египта дали прогноз по дальнейшему развитию вспышки гастроэнтерита, которая разразилась на юге страны. В Минздраве уверены, что она прекратится уже скоро.

Всплеск заболеваемости кишечной инфекцией в Египте остался позади, теперь число новых случаев заболевания будет сокращаться, такой прогноз озвучил глава египетского Минздрава Халед Абдель Гаффар.

По его словам, уже сейчас в самой южной провинции Асуан, где разразилась вспышка, количество новых пациентов сокращается, передает ТАСС со ссылкой на египетский телеканал Extra news.

Поэтому, отметил Гаффар, власти рассчитывают, что сегодня ситуация начнет улучшаться.

"Инкубационный период при данном заболевании составляет от трех до пяти дней, поэтому в течение недели случаи заражения практически полностью исчезнут"

– министр

Ранее стало известно, что в общей сложности в последнее время помощь врачей понадобилась почти 500 заболевших. Зарегистрированы и летальные исходы – всего скончались пять человек.

В воскресенье посольство РФ предупредило, что россиянам лучше временно избегать посещения Асуана. Тем, кто уже находится в провинции, в дипмиссии посоветовали соблюдать гигиену, пить только чистую воду, есть исключительно вымытые овощи и фрукты, перед едой подвергать тщательной термической обработке мясо и рыбу.

Симптомы гастроэнтерита

Гастроэнтерит представляет собой воспалительное заболевание, которое распространяется на желудок и тонкую кишку. О заболевании могут говорить повышенная температура тела, диарея и рвота, боли и спазмы в животе.

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