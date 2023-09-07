Умер легендарный Энвер Мамедов

Умер Энвер Мамедов - военный переводчик, работавший на Нюрнбергском процессе, дипломат, журналист, стоявший истоков телевидения и радиовещания, много лет проработавший в Гостелерадио СССР, бывший первым заместителем председателя и руководителем "Иновещания". В августе он отметил 100-летний юбилей, а сегодня пришла эта печальная новость.

Энвер Мамедов на войне

Энвер Мамедов родился в Баку. Когда началась война, он учился в авиационном училище, куда пришел после окончания планерной школы и парашютных курсов. Энвер хотел стать летчиком-истребителем, но война нарушила планы: училище эвакуировали в Среднюю Азию. Мамедов попросился на фронт и попал в распоряжение управления кадров Закавказского фронта. Однако на передовую его не послали. Отправили учиться дальше - на курсы военных переводчиков ГРУ, где преподавали не только языки, но и страноведение. Энвер получил звание старшего сержанта, а потом старшего лейтенанта, начал воевать: командовал ротой, проводил спецоперации, в том числе борьбой против диверсантов, которые прорывались в сторону бакинских нефтяных промыслов в Азербайджане.

Энвер Мамедов – дипломат

В 1943 году Мамедова вызвали в Москву, где он получил направление в Наркоминдел. Старший лейтенант возмутился, даже писал рапорты, что он - боевой офицер и не имеет представления о дипломатии. Результат оказался неожиданным: Мамедова вызвали в наркомат обороны и в крепких выражениях разъяснили, что ему оказано большое доверие: не каждому офицеру в такое время выпадает честь попасть в Наркоминдел. Пришлось подчиниться.

Мамедова направили в Италию, где произошла высадка американцев и англичан. Сыграло свою роль то, что, кроме немецкого, английского и французского, он знал еще и итальянский язык. Французскому и итальянскому Энвера научила бабушка, у которой он жил в детские годы в Воронеже, - она приходилось дальней родственницей жене Льва Толстого. Поскольку семья была дворянской, то у мальчика была бонна - немка, и немецкий он осваивал с ней. А английский Мамедов выучил уже в армии, причем за очень короткий срок.

Так 20-летний офицер стал самым молодым дипломатом, хотя вообще-то для этого требовалось отучиться пять лет в вузе, а потом еще два-три года в Высшей дипломатической школе. Против присвоения Мамедову дипломатического ранга возражал только нарком Министерства иностранных дел СССР Молотов: он заявил, что это "безобразие", когда "какого-то татарина" отправляют на ответственную работу в Италию.

Мамедов в Италии

Посольство в Италии состояло из трех человек: посла Костылева, первого секретаря Горшкова и Мамедова – атташе. Самому младшему сотруднику приходилось выполнять самые разнообразные обязанности: он занимался связями с политическими партиями и газетами, которые в большом количестве стали появляться после свержения режима Муссолини. Также молодому атташе было поручено помогать возвращению на родину советских военнопленных, которые бежали из немецких концлагерей, пробирались на север Италии, где участвовали в борьбе против гитлеровцев, даже организовывали партизанские отряды.

Мамедов на Нюрнбергском процессе

В 1945 году Мамедова пригласил к себе один из руководителей Министерства иностранных дел СССР и объявил, что ему предстоит ехать в Нюрнберг, где состоится процесс Международного Военного трибунала над главными нацистскими преступниками. Мамедов вместе с Олегом Трояновским, советским дипломатом из Лондона, стали переводчиками-синхронистами на процессе. Трояновский работал с судьей Никитченко, а Мамедов был представлен главному обвинителю на процессе от Советского Союза Роману Руденко, в то время прокурору Украины.

Энверу Мамедову приходилось не только переводить: часто к нему обращались за советами по вопросам, относящимся к сфере внешней политики.

Как Мамедов привез Паулюса в Нюрнберг

Там же Мамедову поручили доставить в советскую зону оккупации в Германии фельдмаршала Паулюса. Сейчас уже широко известно, что когда его письменные показания были представлены на процессе советским обвинителем, немецкие защитники заявили, что это подделка. Эту мысль поддержали и некоторые западные органы печати. Они выразили сомнение, что Паулюс, который "так бесстрашно сопротивлялся русским в Сталинграде", мог выступить с разоблачениями в адрес своего генштаба. Мамедову удалось провести Паулюса незамеченным через посты американской армии на границе двух зон и также незамеченным доставить его в Нюрнберг. Еогда защитник гитлеровских преступников еще раз поставил вопрос о том, что показания Паулюса сфабрикованы, и председательствующий лорд Лоуренс спросил Романа Руденко, сколько времени потребовалось бы СССР, чтобы доставить Паулюса в Нюрнберг, советский обвинитель ответил: "Минут тридцать".

Значение показаний Паулюса нельзя переоценить. Он не только разоблачил утверждения фашистских генералов и фельдмаршалов Кейтеля и Йодля, что армия не имела никакого отношения к преступлениям гитлеровских палачей на территории Советского Союза, но и разбил другой миф: что Сталин собирался напасть на Германию, а Гитлер лишь ненадолго опередил его.

Самое яркое и самое жуткое впечатление во время процесса на Мамедова произвели вещественные доказательства:

Как будто появились миллионы призраков замученных людей. Стало понятно, что на скамье подсудимых сидят вурдалаки, вампиры

- вспоминал Мамедов.

Трудно было видеть на экране бульдозеры, сгребающие в ямы тела узников Маутхаузена и Освенцима. Для меня это было шоком, который запомнился на всю жизнь

- признавался Энвер Назимович.

Легенда Гостелерадио

После войны Мамедов долго проработал в Гостелерадио СССР. Про него ходили легенды. Например, именно он взял на себя смелость выпустить в эфир без купюр такие фильмы, как "Вечный зов" и "Тени исчезают в полдень". Из-за показа в "Вечном зове" массовых арестов крестьян в 1930-х годах у него были неприятности. Попадало и за технические накладки. Например, когда дикторы во время чтения одного из первых выступлений Юрия Андропова перепутали страницы, последовал выговор от ЦК партии.

За показ "Иронии судьбы, или С легким паром" Мамедов поплатился еще серьезнее. Его вызвали в Комиссию партконтроля, где пеняли за то, что мало делается на телевидении в интересах антиалкогольной пропаганды. Впрочем, за кресло он не держался: был политобозревателем, знал иностранные языки, мог писать, зарабатывая этим на жизнь.

Очень не нравилась Мамедову необходимость показывать зрителям престарелых вождей. Однажды он отказался участвовать в монтаже передачи о совсем больном Брежневе.

Из лучших его воспоминаний: запись двухсот театральных спектаклей, которые дали возможность людям, живущим в глухих провинциальных городах, "побывать" во МХАТе, в Малом театре, в Большом театре, или создание многосерийных циклов об Эрмитаже, Третьяковской галерее, музее Пушкина.

Член Союза журналистов России Евгений Широков проработал с Мамедовым полтора десятка лет:

Это человек был удивительной остроты восприятия, что на телевидении чрезвычайно важно. Он умел буквально в секунды уловить главные смыслы или неточности, это феноменальное качество. При огромном пласте ответственности, давившем на него, он всегда сохранял невероятное чувство юмора, умел находить точный язык общения с любыми коллегами...

Энвер Мамедов был одним из создателей Агентства Печати "Новости", на базе которого было образовано Российское Информационное Агентство "Новости". Он занимал должности первого заместителя Председателя АПН, политобозревателя.

В последние годы работал советником генерального директора РИА Новости, а незадолго до смети был представлен к ордену Александра Невского.

По материалам РИА и интервью Энвера Мамедова в российской прессе