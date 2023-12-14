Улудаг: что нужно знать о самом популярном горнолыжном курорте Турции

Турецкий национальный парк Улудаг, где находится одноименный горнолыжный курорт - одно из лучших мест, чтобы покататься на лыжах сравнительно недалеко от Стамбула. Расскажем, где находится Улудаг, как добраться на горнолыжный курорт из Бурсы и Стамбула, сколько длится горнолыжный сезон, какие есть ски-пассы и дополнительные расходы.

Хотя Улудаг - это не самый ближайший к Стамбулу горнолыжный курорт, на данный момент он развит лучше, чем относительно новый Картепе. Хотя площадь зимнего курорта и длина трасс уступает Картепе, Улудаг остается самым популярным горнолыжным курортом Турции. Первый отель здесь построили 90 лет назад, а в шестидесятые годы прошлого века эта местность стала национальным парком.

На курорте имеется около 30 лыжных трасс с различным уровнем сложности. Их протяженность варьируется от нескольких сот метров до нескольких километров, а общая длина трасс составляет почти 30 км. Трассы обслуживают 24 подъемника. На курорте Улудаг можно арендовать лыжное снаряжение в различных точках и пройти лыжную подготовку у тренеров. Помимо катания на лыжах и сноуборде, есть и другие развлечения, например, катание на санях, снегоходе, посещение термальных истоников.

Где находится Улудаг?

Горный хребет Улудаг расположен на юго-западе турецкой провинции Бурса. Высота горы Улудаг или Малого Олимпа составляет более 2500 метров - это самая высокая горная вершина западной Анатолии (полуострова Малая Азия). От Стамбула горнолыжный курорт отделяют более 150 км, а от Бурсы - всего 39 км.

Улудаг: когда сезон?

Хотя снег здесь лежит с ноября по апрель, самое удачное время для катания на лыжах и сноуборде на трассах Улудага - с двадцатых чисел декабря до второй половины марта. Если есть возможность, лучше планировать поездку на будний день, чтобы избежать скопления людей. А если выбирать из выходных дней, то по воскресеньям катающихся меньше, чем по субботам.

Как добраться в Улудаг из Стамбула?

Чтобы посетить курорт Улудаг на общественном транспорте, сначала нужно добраться до Бурсы. Сделать это можно на такси, автобусе или пароме, а поездка займет около двух часов.

Самый интересный вариант - прокатиться из Стамбула до Бурсы на пароме IDO, который следует из порта Еникапы, расположенного недалеко от туристического района Султанахмет. Эконом вариант билета стоит 248 лир, но на сайте онлайн (https://www.ido.com.tr/) билеты купить могут только те, у кого есть идентификационный номер, зарегистрированный в Турции. От причала Бурсы придется еще добираться до центра города на маршрутке и метро. В целом поездка займет более двух часов, из них 1 час 45 минут на пароме, 20 минут на маршрутке и менее получаса на метро. Из Стамбула также ходят паромы компании BUDA, но в Бурсе они останавливаются еще дальше от центра, билет на них стоит 210 лир и рейсов больше.

На такси из Стамбула в Бурсу ехать чуть более 2 часов, на автобусе с главного автовокзала - более 3 часов. Но автобусы приходят на автостанцию, расположенную не в центре города, от нее до курорта ехать на автобусе №94.

Как добраться в Улудаг из Бурсы?

К курорту удобнее всего добираться из Бурсы, поэтому отправляясь покататься на лыжах, например на выходные, стоит остановиться в старом городе Бурсы на ночь. Это очень интересный и красивый город. Однако и в национальном парке около курорта есть достаточно вариантов размещения.

В Бурсе есть свой аэропорт, поэтому сюда удобно добираться из любых точек Турции, но из России в Бурсу придется лететь с пересадкой. Аэропорт Бурсы находится всего в 6 км от центра города.

Самый простой способ добраться из Бурсы в Улудаг - по канатной дороге (Bursa Teleferik). Поездка на вершину горы Улудаг занимает чуть более 20 минут (почти 9 км), а по пути открываются прекрасные панорамные виды. У канатной дороги есть три станции, на промежуточной станции нужно пересаживаться в другую кабинку. Взрослый билет туда-обратно стоит 595 лир, для граждан Турции проезд сильно дешевле. Есть вип-билет за 1250 лир, который включает проход без очереди, кофе и печенье. Несмотря на высокие цены здесь часто собирается очередь, но в основном в выходные дни и праздники.

Вместо канатной дороги можно доехать до отелей курорта на такси.

Сколько стоит ски-пасс Улудага?

После прибытия в национальный парк необходимо будет купить ски-пасс. Есть несколько вариантов:

На один день - 850 лир он лайн и 950 лир в кассе;

На 1,5 дня - 1350 лир в кассе;

На 2 дня - 1650 лир онлайн, 1750 лир в кассе;

На 2,5 дня - 2000 лир в кассе;

На 3 дня - 2400 лир онлайн, 2600 лир в кассе.

Есть также билеты с гибким сроком пользования. Срок действия такого билета - месяц с момента первого использования.

4 дня - 3000 лир онлайн, 3250 лир - в кассе;

5 дней - 3500 лир онлайн, 3800 лир - в кассе;

6 дней - 3900 лир онлайн, 4250 лир - в кассе.

Есть ски-пассы по количеству проходов через турникет, поэтому одним таким билетом могут пользоваться несколько человек.

5 проходов - 500 лир;

10 проходов - 850 лир;

30 проходов - 2000 лир;

50 проходов - 3000 лир.

Есть также почасовые ски-пассы, которые действительны только в день покупки. Стоимость за 3 часа - 650 лир. Количество проходов не ограничивается, но неиспользованное время не возвращается. Им может пользоваться только один человек. Оставшееся время отображается на турникете.

Сезонные ски-пассы продаются только с 15 октября по 1 декабря, а в сезон их не купить, они продаются только онлайн. Обладатель такого билета может посещать лыжные трассы и пользоваться подъемниками в течение всего зимнего сезона. Стоимость для взрослого - 9500 лир, детский - 6500 лир. Если приезжать на курорт только по выходным - то взрослый также 6500 лир.