Украденные археологические находки

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В этом списке собраны некоторые объекты культурного наследия Египта и Ирака, которые были вывезены за пределы родины, и за возвращение которых выступают местные активисты.

Как уже сообщал "Вестник Кавказа", стриминговая платформа Netflix запустила новый проект, рассказывающий об одной из самых известных правительниц Египта – Клеопатре. В нем царица представлена чернокожей, что вызвало волну осуждения со стороны Египта, который не только выступает за историческую достоверность в кинолентах о своей стране, но и за возвращение культурных ценностей, вывезенных из Египта много лет назад. Однако с такой ситуацией столкнулась не только Клеопатра.

Розеттский камень

В конце 2022 года ведущий египетский археолог, бывший генеральный секретарь Верховного совета Древностей Египта Захи Хавасс произвел фурор в международной прессе, призвав руководителей европейских музеев подписать петицию о репатриации важных египетских артефактов. Среди таких объектов был Розеттский камень, возраст которого 2200 лет. С 1802 года он хранится в Британском музее в Лондоне.

История Розеттского камня печальна - потому что французы отдали то, чем они не владели, другой стране,

- утверждает Хавасс.

Розеттский камень представляет собой обломок каменной плиты, на котором выгравирован текст декрета на трех языках. Расшифровал текст французский востоковед Жан-Франсуа Шампольон в 1820-х годах. Камень перешел во владение Британии после поражения Наполеона от Британии.

Бюст Нефертити

Миниатюрный бюст (высотой всего 47 см) египетской царицы, когда-то названной самой красивой женщиной, был доставлен в столицу Германии в 1913 году. Он был обнаружен немецким археологом Людвигом Борхардтом при раскопках годом ранее в Египте. В настоящее время статуя находится в Новом музее, а когда она была впервые представлена берлинской публике, то впечатление было произведено на всех, кто ее видел. В своем дневнике Борхардт написал о 3300-летнем известняковом бюсте:

Описывать его бесполезно, его нужно увидеть.

В некоторых сообщениях утверждается, что бюст был незаконно вывезен из Египта. Есть данные, что немецкий исследователь показал фотографию бюста, на которой находка была представлена максимально неинтересной для исследователей, также она была в плохо освещенном помещении, чтобы разглядеть ее уникальность было крайне проблематично.

Дендерский Зодиак

Еще одной культурной ценностью, которую Египет стремится вернуть, стал Дендерский Зодиак. Этот скульптурный объект, датой создания которого считают 50 год до нашей эры, был извлечен из потолка храма Хатхор в Дендере в Египте, как сообщается, с помощью взрывчатки. На барельефе изображена круговая карта зодиакальных созвездий и планеты. В 1799 году в рамках экспедиции Наполеона в Египет французский художник Виван Денон сделал набросок зодиака. Французские ученые были поражены находкой, после публикации этого наброска во французском издании. Он был вывезен из страны в 1822 году, куплен королем Людовиком XVIII и с 1922 года находится в парижском Лувре.

Табличка сновидений Гильгамеша

Единственным экспонатом из нашего списка, который все-таки вернули на родину, стала "Табличка снов Гильгамеша". Знаменательное событие для иракской культуры произошло в 2021 году, когда в результате дипломатических усилий эта небольшая табличка возрастом 3600 лет была возвращена в Ирак. Сообщается, что экспонат был вывезен контрабандой из музея в Ираке во время войны в Персидском заливе в 1991 году. В конце концов он попал в коллекцию Музея Библии в Вашингтоне в округе Колумбия. На глиняной табличке, которую полностью покрывают древние клинописные письмена, записана шумерская поэма из эпоса о Гильгамеше, которую эксперты считают одним из старейших сохранившихся литературных произведений.