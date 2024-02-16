Турецкий Уолт Дисней: Джемаль Надир Гюлер

Хотя Джемаль Надир Гюлер, родившийся в турецкой Бурсе, не так широко известен в мире, как Уолта Дисней, его наследие считается не менее знаковым.

Детство в Бурсе

Джемаль Надир родился 13 июля 1902 года в Бурсе. Интерес к рисованию у него проснулся с юных лет. Первыми работами были настенные рисунки углем. Соседи часто ругали юного художника, поскольку узнавали в рисунках себя. Семья была против занятий мальчика таким искусством. Но, поступив в среднюю школу в Биледжике, он нашел поддержку у учителя рисования.

Надир начал зарабатывать на жизнь карикатурами. Его желание рисовать было настолько велико, что он проводил за этим занятием ночи напролет, работая при тусклом свете масляной лампы, и рассылал карикатуры в стамбульские журналы. Его первая карикатура была опубликована в 1920 году в юмористическом журнале Diken. На ней мужчина спрашивает продавца книг, какая из его книг помогает детям быстрее заснуть.

Первые карикатуры

Занятия искусством Надиру пришлось отложить, когда Бурса была оккупирована греками 8 июля 1920 года, а его отец Шевкет потерял работу. В это время Джемаль Надир пытался зарабатывать на жизнь изготовлением вывесок. В 1922 году, с окончанием греческой оккупации, он отправился в Стамбул в надежде работать в газетах и журналах. Вместе с женой Надир снял небольшой дом. Однако впереди его ждал достаточно тяжелый период в жизни - семье не хватало денег.

В 1928 году ситуация изменилась: с объявлением реформы алфавита к художнику стали часто обращаться за воссозданием вывесок школ, государственных учреждений и коммерческих учреждений.

Особенности творчества Гюлера

Джемаля Надира Гюлера считают карикатуристом-новатором. Важной особенностью его творчества стали работы, посвященные происходящим событиям, рассказывающие о проблемах простых людей и высмеивающие чиновников.

Самым известным персонажем Гюлера стал Амджабей. Впервые на страницах газет он появился в 1929 году. У персонажа был спокойный нрав, и благодаря своему характеру он находил решения всех проблем, с которыми сталкивался не только сам, но и его знакомые.

Амджабей в котелке, очках, галстуке-бабочке, в красном пальто и с зонтиком, был народным философом. Люди очень любили персонажа и сопереживали ему, будто он настоящий человек. Некоторые поклонники даже отправляли ему письма в газету. Так, у персонажа не было зимнего пальто, поэтому многие просили одеть его зимой, чтобы тот не простудился.

Джемаль Надир Гюлер в своих карикатурах, опубликованных в годы Второй мировой, критиковал монополии, разбогатевшие благодаря войне.

Художник также иллюстрировал стихи, писал картины маслом, рисовал обложки книг. После 1928 года он рисовал по меньшей мере две работы каждый день. Кроме того, осталось множество рисунков без его подписи, а также фотографий, которые он сделал для своих близких. За свою короткую жизнь (Гюлер прожил всего 44 года) он оставил великое наследие в области турецкой карикатуры.