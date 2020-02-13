Тимур Вайнштейн: от худрука команды КВН до генпродюсера НТВ

КВНом Тимур Вайнштейн увлекся еще в школе, в составе команды "Парни из Баку" добился больших успехов, окончил медицинский университет, а потом пришел на телевидение. Расскажем, почему Вайнштейн называет себя наследственным чемпионом КВН, как складывалась его карьера на телевидении и какие проекты продюсера самые популярные.

Музыкальная семья

Тимур Вайнштейн родился 1 марта 1974 года в Баку в потомственной музыкальной семье. Его дед – Моисей Вайнштейн – в 1934 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию, потом был музыкальным руководителем Азербайджанского радио, возглавлял музыкальный отдел Управления по делам искусств Азербайджана, занимал пост заместителя художественного руководителя Бакинской филармонии, стал известным композитором.

Отец – Леонид Вайнштейн – тоже выпускник Азербайджанской государственной консерватории, ученик Кара Караева, автор опер, балетов, симфонических и камерных произведений, музыки для кинофильмов и спектаклей Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Мама – Баяз Везирова – тоже музыкант, преподавала в консерватории. Однако самого Тимура музыке учили недолго.

Выяснилось, что я не могу правильно назвать ноты, стоя спиной к роялю, оставили все попытки

– Вайнштейн.

Как Тимур Вайнштейн пришел в КВН?

Музыкантом Тимур не стал, но некоторые семейные традиции все-таки продолжил: учился, как и его отец, в известной в Баку 160-й школе, окончил ее с серебряной медалью и тоже увлекся КВНом. Леонид Вайнштейн был музыкальным руководителем знаменитой бакинской команды "Парни из Баку", в 1967 и 1970 годах в ее составе стал чемпионом КВН. По признанию Тимура, он вырос на рассказах отца о КВНе. В 1988 году появилась новая команда "Парни из Баку", и через три года Тимур стал ее художественным руководителем. В 1992-м "Парни из Баку" стали чемпионами Высшей лиги КВН, в 1995 году выиграли Кубок обладателей кубков, а в 2000-м победили на турнире десяти лучших команд КВН XX века. Себя Тимур Вайнштейн называет наследственным чемпионом КВН и "с невероятным счастьем" вспоминает годы, проведенные в "Парнях из Баку". А еще, по словам продюсера, КВН помогает ему "иметь постоянный жизненный тонус и с иронией реагировать на все происходящее вокруг".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вайнштейн психиатр

При выборе профессии родители на Тимура не давили, но он прислушался к совету отца и поступил в Азербайджанский государственный медицинский университет, тем более что еще в школе заинтересовался генетикой. В 1996 году Вайнштейн окончил вуз, получил специальность "врач-психиатр" и даже немного поработал в психиатрической больнице. Этот опыт он называет полезным.

Благодаря своей первой профессии я понял, что все люди разные и к каждому человеку нужен свой, индивидуальный подход. Нельзя всех равнять под общие правила жизни, быть категоричным, требовать от людей, чтобы они были именно такими, как хочется тебе

— продюсер.

Вайнштейн на телевидении

В 1996 году Вайнштейн приехал в Москву и начал работать на телевидении — в то время появились новые телекомпании, "работа на телевидении была чем-то новым, неожиданным", и ему "хотелось узнать, как оно работает". В телекомпании ВИD Вайнштейн быстро прошел путь от администратора до руководителя программы.

Для меня это была невероятная школа. Я попал в компанию суперпрофессионалов, что стало бесценным опытом

— продюсер.

Кроме того, в 1997 году в Российском институте работников телевидения он получил второе высшее образование по специальности "режиссер телевизионных программ".

Какие телекомпании создал Вайнштейн?

В 2000 году Вайнштейн и главный продюсер телерадиокомпании "Мир" Олег Осипов создали компанию "Леан". Ее работа началась с документальных фильмов из цикла "Спецрепортаж" на ОРТ, потом для того же канала были сняты фильмы из биографического цикла "Возвращение домой". В 2004 году к Вайнштейну и Осипову присоединился медиаменеджер Вячеслав Муругов, и компания стала называться "Леан-М". В числе ее самых известных работ — телесериалы "Солдаты", "Счастливы вместе", "Золотая теща" и "Воронины". В 2009 году Вайнштейн покинул "Леан-М" и создал компанию "ВайТ Медиа", которая занялась производством телепрограмм, кинофильмов и сериалов. Среди ее самых популярных проектов — шоу перевоплощений

"Один в один!"

"Маска"

детское музыкальное шоу "Ты супер!"

детективный сериал "По ту сторону смерти"

адаптации известных зарубежных сериалов "Родина" и "Мост".

Вайнштейн – генеральный продюсер НТВ

В декабре 2015 года Вайнштейн стал заместителем генерального директора – генеральным продюсером телеканала НТВ. О работе на этой должности он говорит так:

Продюсер — это единственный человек, который участвует в процессе создания проекта на всех его этапах. Его работа начинается с идеи, которую он должен найти, и идет до продвижения уже готового продукта аудитории. Главное — на всех этапах этого пути найти правильных людей, потому что телевидение — это командная игра.

По словам продюсера, он стремился изменить имидж НТВ, который тогда ассоциировался прежде всего со "скандалами, интригами, расследованиями" и "ментовскими" сериалами. На телеканале придумали "совершенно новую линейку остросюжетных проектов", наряду с "проектами-долгожителями мы постоянно расширяем палитру контента и ищем новые идеи", поясняет Вайнштейн. Продюсер считает, что телевидение должно не только развлекать, но "и обучать, и воспитывать, и помогать". Поэтому на НТВ появилась программа "Ты супер!", которая посвящена детям, оставшимся без попечения родителей.

Для нашего канала этот проект очень дорог, нам, я думаю, удалось сделать его действительно важным событием

— Вайнштейн.

Среди недавних проектов с участием Вайнштейна-продюсера

военно-исторический фильм "Праведник", вышедший в прокат в феврале 2023 года

телесериал "Библиотекарь", премьера которого состоялась летом прошлого года

сериал "ГДР", впервые показанный на НТВ в феврале нынешнего года.