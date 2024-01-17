Средневековые мастера объединили Россию и Грузию в Третьяковке

В Третьяковской галерее, на Крымском Валу, 10, открылась выставка копий русских и грузинских средневековых фресок и икон, созданных Адольфом Овчинниковым, всю жизнь посвятившим спасению, восстановлению и изучению древних памятников. Расскажем, что посмотреть на выставке и почему туда стоит сходить.

Художник-реставратор Адольф Овчинников разработал собственный метод, опиравшийся как на изучение произведений, так и на творческую интуицию, и артистическое вдохновение. Он пытался воссоздавать процесс работы средневековых мастеров: от приготовления красок и подготовки основы до "завершающих штрихов", где наиболее полно проявлялась индивидуальность художников.

Овчинников много работал в Грузии, копируя фрески IX–XIII веков в храмах пещерного монастыря Саберееби в Давид-Гареджи, в церквях Атени, Бетании и Ачи.

Художник-реставратор, искусствовед, заведующий мастерской "Иконотека Овчинникова" в Реставрационном центре Грабаря Александр Горматюк рассказал "Вестнику Кавказа":

Выставка посвящена российской и грузинской живописи. Адольф Николаевич много храмов скопировал в России, но его увлечением были грузинские храмы. Это как более ранний этап развития византийской живописи на территории близлежащих государств. Переход от грузинской к русской живописи свидетельствует, что всё это на самом деле наследие византийской истории.

Отвечая на вопрос о подготовке выставки Горматюк заметил:

Началом идеи выставки можно считать творчество Адольфа Николаевича в 1950-е годы. Может быть, он тогда не ожидал и не думал, как это сложится, но на сегодняшний момент иконотека (специальное подразделение, которое занимается наследием Адольфа Николаевича) имеет около 3 тысяч предметов. Все вместе эти предметы будут поэтапно раскрывать различные направления и версии его творчества. Еще при жизни Адольфа Николаевича, в 2017 году, мы провели первую выставку, которая была посвящена церкви Успения Богоматери в Мелётове под Псковом XV века, где мы обратить весь накопленный материал для такого эффектного показа древнерусской живописи.

Также Горматюк рассказал, что помимо реставрации занимался Адольф Овчинников занимался копийным творчеством:

Через свои копии он дает вторую жизнь тем произведениям, которые открывает, которые реставрирует. Благодаря этому мы можем сейчас наслаждаться теми порой неизвестными, а в некоторых случаях и утраченными произведениями древнерусской и византийской живописи. Его подход был очень высокотехнологичный, как сейчас принято говорить. Он начинал с самого глубокого: подбирал все материалы, начиная с древесины, подготовки доски, если это касается иконного искусства. Если это касается фресок, то начиная с имитации стены, ее фактуры. К тому же, подбор красочного материала: минералы, цвет, какое золочение и так далее.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

Эта выставка совершенно уникальна, потому что мы прекрасно чувствуем, как в пространстве России и Советского Союза не делалось различий между сохранением памятников… То, что в этом пространстве соединилось грузинское и русское наследие, мне кажется очень важным, потому что русское и грузинское православие внутренне связаны.

У меня очень добрые отношения с великим человеком, католикосом и патриархом грузинской церкви Илией II. Он - совершенно уникальное явление для Грузии, для России. Он прекрасный композитор, глубокий знаток живописи и духовный пастырь нации, который в самые трудные моменты жизни Грузии старался найти верный ход, в том числе в отношениях с Россией. У него были очень добрые отношения с покойным патриархом Алексеем II.

- Швыдкой.

То, что [сейчас между Грузией и Россией] нет дипломатических отношений, конечно, влияет на культурные отношения. Но сейчас установилось авиационное сообщение, теперь возможны более интенсивные контакты. В России много грузинского искусства, много коллективов, которые представляют грузинское многоголосье, иногда приезжают танцевальные коллективы. Всегда в памяти и в прокате великое грузинское кино. В этом смысле отношение Грузии к России совсем не враждебное.

- спецпредставитель президента.

Грузинская культура – часть нашей жизни. В этом смысле и для Грузии русская культура это не нечто слишком далекое и заграничное. Она всегда была частью грузинской жизни, грузинской культуры. Достаточно вспомнить переводы великих грузинских поэтов, которые делали и Мандельштам, и Пастернак. И это тоже стало частью нашей жизни. Думаю, культурные связи надо восстанавливать. Если мы пьем грузинское вино, а они еще иногда употребляют русскую водку, то сам Бог велел обмениваться культурными коллективами.

- Швыдкой.

Вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели заявил "Вестнику Кавказа":

Я бы потрясен, насколько выставка передает масштабы работ. Здесь это все передано с такой глубиной, с таким талантом! Как современна и одновременно вечна тема иконописи, тематика религиозной живописи! Насколько глубинен подход Третьяковской галереи, что она таким масштабом это все для нас раскрыла!

Отвечая на вопрос, был ли он в тех местах, где реставрировались иконы, Церетели заметил:

Безусловно, был. Был в монастыре Давид Гареджа. И мой дедушка Зураб Константинович тоже объездил много храмов и делал копии как студент, когда работал в Академии наук Грузии. В нашей семье, всегда копии висели картине с изображением храмов. Эта тема мне очень близка. Когда ты здесь это видишь и подлинные работы, и копии 1980-х годов, это совершенно по-другому раскрывается. Эта выставка раскрывает уникальную, возвышенную часть религиозного искусства.