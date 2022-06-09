Сохейб Хеззар: ОАЭ могут принять участие в восстановлении Карабаха

Андрей Волконский

"Уровень отношений между ОАЭ и Азербайджаном два десятилетия назад перерос в политическое и экономическое стратегическое партнерство", — считает профессор политологии алжирского университета Батна, эксперт по арабско-азербайджанским отношениям Сохейб Хеззар.

В беседе с "Вестником Кавказа" Сохейб Хеззар поделился своим видением будущего двусторонних отношений между ОАЭ и Азербайджаном, рассказал о влиянии личных отношений между лидерами государств на двусторонние связи, а также о возможном участии ОАЭ в восстановлении Карабаха.

Посредством экономических, энергетических и логистических контактов, торгово-экономические и инвестиционные связи между двумя странами стали основой двусторонних отношений, и это было подтверждено недавним визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева для участия в климатическом саммите в Объединенных Арабских Эмиратах, а также его встречей с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном и приглашением лидеру ОАЭ посетить Азербайджан. Президент ОАЭ принял приглашение, подчеркнув, что ждет этого визита и стратегических соглашений, которые собираются заключить стороны

- Хеззар.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ОАЭ поможет Азербайджану стать "государством всеобщего благоденствия"

Азербайджан с его энергетическим потенциалом – стратегическое инвестиционное направление для ОАЭ. Инвестициям будет способствовать новая экономическая концепция Азербайджана, касающаяся создания "государства всеобщего благосостояния". Эмиратская компания Masdar инвестировала в строительство Карадагской солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт. Это свидетельство большого потенциала отношений между двумя странами, и президент Азербайджана подчеркнул, что в дальнейшем электростанция будет производить 10 гигаватт благодаря контрактам, подписанным с партнерами из ОАЭ

- профессор Хеззар.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Зеленая энергетика и инфраструктура – будущее отношений

В ходе недавней встречи глав двух государств подчеркнули важность сотрудничества и участия в совместных предприятиях SOCAR и Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). Они обсуждали взаимодействие в сферах транспорта, морского судоходства и логистики между UAE Abu Dhabi Ports Group и Азербайджаном, указав на значительные возможности партнерства в регионе Срединного коридора. Эти направления будут фундаментом дальнейшего взаимодействия между Баку и Абу-Даби как на двусторонней, так и на многосторонней основе

— Сохейб Хеззар.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

ОАЭ могут принять участие в восстановлении Карабаха

По мнению Хеззара, в ходе предстоящего визита президента ОАЭ в Азербайджан одной из тем переговоров может стать участие ОАЭ в восстановлении Карабаха:

ОАЭ считаются одной из ведущих стран мира в области реконструкции и строительства. Развитие строительного сектора ОАЭ за последние десятилетия совершило революцию не только в самих ОАЭ, но и на мировом уровне. ОАЭ инвестировали в строительные секторы многих стран, и имеют материальные возможности и ресурсы, а также необходимые компетенции для участия в строительстве и реконструкции в Карабахском регионе Азербайджана. Необходимы только соответствующие договоренности, тем более что на ближайшее время запланирован визит главы ОАЭ Азербайджан, и эта тема скорее всего будет обсуждаться за столом переговоров.

Дружба между Алиевым и аль-Нахаяном – основа двусторонних отношений

Эксперт по арабско-азербайджанским отношениям убежден:

Личные отношения между лидерами всегда были отправной точкой для построения качественных отношений между разными странами всю историю. Личные отношения между президентами ОАЭ и Азербайджана носят дружественных характер, что положительно отражается на восходящей траектории двусторонних отношений. В разное время мы видели много примеров эволюции личных отношений между лидерами различных государств, и то, какое они имели влияние на межгосударственные отношения. В этом контекст отношения между нашими странами - не исключение.