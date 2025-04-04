Сколько нефти и газа в Египте и кому он их продает?

Россия и Египет обсуждают возможность строительства СПГ-терминалов в арабской республике. Между тем египетское Министерство нефти и минеральных ресурсов подписало несколько соглашений с неназванными иностранными компаниями на разведку нефти в стране. Сколько нефти и газа в Египте, кто их добывает и куда они экспортируются?

Сколько нефти в Египте?

По данным за 2025 год, Египет на 7м месте в Африке по запасам нефти, общий объём которых составляет 3,3 млрд баррелей. В среднем, ежедневно Египет производит около 700 тысяч баррелей нефти в день, а основные нефтяные месторождения страны находятся в Западной пустыне (в Сахаре) и в Суэцком заливе, на севере Красного моря. Египет добывает три сорта нефти: Suez (Cуэц), Belayim (Белайим) и Western Desert (Вестерн Дезерт). Suez и Belayim считаются средне-сернистыми сортами, которые в основном идут на внутреннее производство.

Страна не входит в ОПЕК, но является членом Организации арабских стран-экспортеров нефти, ОАПЕК.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому Египет продает нефть?

По состоянию на 2023 год, Египет - 34й экспортёр нефти в мире. Нефть и нефтепродукты занимают верхние строчки в списке самых экспортируемых из страны продуктов. В 2023 году на экспорте нефти и нефтепродуктов северо-африканское государство заработало почти $ 2,4 млрд. Основные страны-покупатели египетской нефти:

Греция - 29%

Индия - 26%

Германия - 13,4%

Китай - 10%

Болгария - 6,9%

Самые быстрорастущие рынки для экспорта нефти из Египта - это Германия, Китай и Испания.

Сколько Египет зарабатывает на нефти?

Поскольку Египет не только продает, но и покупает нефть, в основном у Кувейта, Саудовской Аравии, Ирака, Италии и ОАЭ, чистая прибыль от египетского нефтяного экспорта составляет около $ 450 млн.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько газа в Египте?

По данным за 2023 год, доказанные запасы газа в Египте составляют 2,2 млрд кубометров или чуть более одного процента мировых запасов газа. Основные египетские месторождения находятся в Средиземном море, дельте Нила и на границе с Ливией.

Кому Египет продает газ?

Согласно статистике за 2024 год, Египет на третьем месте среди африканских экспортеров СПГ (сжиженного природного газа). За последние 5 лет экспорт египетского газа увеличился в 4 раза: с двух до восьми миллиардов кубометров газа в год. По данным за 2023 год, самый крупный покупатель египетского СПГ - Турция, на неё приходится 26% газового экспорта страны. На Испанию, Южную Корею и Китай приходится по 8% египетского газа. Самым перспективным покупателем СПГ из северо-африканской страны на сегодняшний день является Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем важность нефтегазовых ресурсов Египта?

Несмотря на относительно небольшие разведанные запасы нефти и газа, Египет является перспективным экспортёром углеводородов, поскольку ежегодно в стране обнаруживают десятки новых месторождений. В 2023 году, в частности, на территории североафриканской страны было разведано более 50 месторождений нефти и 14 месторождений газа. Поскольку мировой рынок энергоресурсов претерпевает серьёзные изменения с 2022 года, транснациональные компании активно участвуют в развитии нефтегазового сектора страны, надеясь на значительную прибыль в будущем.

Кто инвестирует в египетские нефть и газ?

В разведку и разработку новых египетских месторождений вкладывают деньги такие компании, как британские BP и Shell, французская Total, итальянская Eni, американские Chevron и ExxonMobil и малайзийская Petronas. Общие инвестиции, в частности, в развитие самого большого в Средиземном море газового месторождения Зохр, по сообщению египетских властей, с 2023 по 2026 годы составят $ 15 млрд, а стоимость недавних контрактов, заключённых министерством нефти Египта с неназванными иностранными компаниями, оценивается в $ 221 млн.