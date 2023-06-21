© Фото: commons wikimedia

История исламского мира знает немало выдающихся врачей тюркского происхождения. Изучение медицинской литературы на турецком языке в Анатолии было инициировано сельджуками. Когда османы пришли на эти земли, научная медицина стала широко распространенной практикой. В этом материале расскажем об одном из самых известных врачей Анатолии Шерефеддине Сабунджуоглу.

Потомственный врач

Шерефеддин Сабунджуоглу родился в 1385 году в черноморском городе Амасья. Дед будущего хирурга Ильяс Челеби был главным врачом османского султана Мехмеда I. А обучался Шерефеддин у выдающегося врача того времени Бурханеддина Ахмеда эн-Нахчувани.

Шерефеддин занимался врачебной практикой в родном городе в течение 14 лет, а затем перебрался в местечко Кастамону в бейлике Чандароглу, который на тот момент находился под властью Исфандияр-бея. Оттуда Шерефеддин отправился в Стамбул, чтобы представить Мехмеду II, известному как Мехмед Завоеватель, один из своих медицинских трудов - "Императорская хирургия", который стал первым атласом по хирургии с иллюстрациями. В конце жизни Шерефеддин вернулся в родной город Амасья.

Три книги Сабунджуоглу

До наших дней дошло лишь три крупных работы Шерефеддина.

Рецепты препаратов от Шерефеддина Сабунджоглу

Первая книга - турецкий перевод раздела "Фармакология" медицинской энциклопедии, написанной Зейн ад-Дином Горгани, который был врачом при дворе иранского правителя в XII веке. Перевод был выполнен Шерефеддином по просьбе Баязида II. Шерефеддин добавил еще две главы к уже имевшимся в книге. В работу были включены рецепты приготовления препаратов разной сложности.

"Императорская хирургия" Шерефеддина Сабунджоглу

Вторая работа Шерефеддина Сабунджоглу - "Императорская хирургия", которую он и представил самому Мехмеду Завоевателю в Стамбуле. Этот иллюстрированный учебник для изучающих медицину состоит из трех частей, где разобрано более 150 тем. В книгу включены миниатюры, показывающие хирургические операции.

"Императорская хирургия" написана на турецком языке, а не на персидском или арабском, которые в то время были распространены в литературе, что сделало произведение национальным достоянием Турции. Сам же Шерефеддин объяснил причину того, почему он написал книгу именно на турецком, так:

Многие греческие врачи тоже говорят по-турецки, а небольшое количество грамотных врачей обычно может читать только на этом языке. Я написал эту книгу на турецком языке, чтобы помочь им усвоить суть каждой темы и иметь возможность точно проводить требуемую операцию.

Существуют три копии "Императорской хирургии", две из них находятся в библиотеке Миллет в стамбульском районе Фатих, а еще одна - в Национальной библиотеке в Париже.

Фармакологический справочник Шерефеддина Сабунджоглу

Третьей работой Шерефеддина, дошедшей до наших дней, стал фармакологический справочник, в котором были собраны рецепты для лечения различных болезней. В книге рассказывается об экспериментах Шерефеддина с лекарствами. Он тестировал их действие на себе, других людях и животных. Ученый также описывает в книге случай заболевания для демонстрации воздействия лекарства на больной организм.

Для османских врачей все эти книги были настольными. Шерефеддин Сабунджуоглу до наших дней считается выдающимся врачом именем в истории медицины Анатолии. Университетская больница в Амасье сегодня носит его имя. Район, где родился Сабунджуоглу также назван в его честь.