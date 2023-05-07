Самые древние археологические находки

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Когда мы слышим о древних сооружениях, в голову чаще всего приходят Стоунхендж или пирамиды Гизы. Но в сравнении с некоторыми историческими памятниками можно считать, что и пирамиды, и Стоунхендж были возведены относительно недавно. Вот некоторые из более древних построек.

Стены Иерихона, Палестина

Массивные каменные стены окружали неолитическое поселение в Иерихоне вдоль реки Иордан около 8000 году до н.э. Стены высотой почти 5 метров были построены для защиты города от неприятелей. Сегодня эти руины привлекают туристов на Западный берег. Считается, что древний город был заселен 14 тыс. лет назад и является одним из старейших обнаруженных в мире. Стенам же около 11 тыс. лет. В ветхозаветной книге Иисуса Навина есть отрывок об обнесенном стеной городе Иерихон, который доказывает древность города.

Бончуклу Тарла, Турция

Недавно ученые выяснили, что Бончуклу Тарла, также известное как Бисерное поле, как минимум на 1000 лет старше Гёбекли-Тепе в Мардине, в юго-восточной Турции. Считается, что этому месту не менее 12 тыс. лет. В районе, где были обнаружены руины, в свое время селились ассирийцы, римляне, османы и вавилоняне. Во время раскопок археологами были обнаружены части домов, храмов и других построек.

Археологические раскопки Гоны, Эфиопия

Археологи изучали это место в течение десятилетий, прочесывая землю в поисках связи между древними людьми и современными Homo sapiens. Археологические раскопки Гоны в Эфиопской низменности, содержат свидетельства существования человека прямоходящего (раннего предка современного человека), возраст которого составляет около 1,8 миллиона лет. Исследователи также обнаружили окаменелости ранних видов человека (австралопитеков Гархи), которые датируются примерно 4,5 миллионами лет.

Древняя крепость Сигирия была высечена в двухсотметровой отвесной скале недалеко от города Дамбулла на Шри-Ланке. На вершине находятся остатки древней цивилизации, которая считалась столицей королевства Кассапа. Когда-то здесь были цитадель, верхний дворец, зеркальная стена с красочными фресками и ворота в форме льва. Сигирия, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, использовалась как буддийский храм до XIV века.

Терракотовая армия, Китай

"Коллекция" из тысяч солдат и лошадей в натуральную величину, найденная в Сиане, была создана в III веке до нашей эры. Терракотовые воины стоят на страже у могилы Цинь Шихуанди. Многие из них до сих пор не раскопаны. Солдаты вырезаны вручную, и, судя по невероятной детализации, на их изготовление потребовались десятилетия.

Карнак, Египет

На строительство Карнака ушло более 2000 лет. На его территории расположены храмы, святилища, обелиски и святыни, созданные различными фараонами на протяжении многих лет. Путешественники, посещающие комплекс Карнакского храма в Луксоре, могут пройтись по Аллее сфинксов и открыть для себя Большой гипостильный зал. В этих местах можно также полюбоваться Священным озером и гигантским гранитным скарабеем. Говорят, если путники обойдут его семь раз, то им повезет в любви.

Теотиуакан, Мексика

Этот знаменитый древний город, расположенный на окраине современного Мехико, когда-то считался археологическим памятником ацтеков, но теперь известно, что ацтеки не строили город. Они просто объявили его своим, а кто его соорудил, до сих пор остается загадкой. Вероятно, когда-то это был самый большой город в Западном полушарии с пирамидами размером с пирамиды Гизы. Сегодня путешественники могут исследовать две его пирамиды, Храм Солнца и Храм Луны, прогуляться по Аллее мертвых и посетить цитадель и храм Пернатого змея.