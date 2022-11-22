Риад Маммадов: Я готовлю альбомы джаз-мугам и мугам-контемпорари

Сегодня в "Зарядье" пианист и музыковед Риад Маммадов познакомил московских слушателей с мугамом – одним из древнейших музыкальных жанров Азербайджана. В 2008 мугам вошел в список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО как импровизационное вокально-инструментальное искусство и целая музыкальная философия.

Риад Маммадов рассказал "Вестнику Кавказа", что его концерт в Зарядье посвящен джаз-мугаму:

Это жанр, о котором я рассказываю уже более 10 лет, о котором написана моя диссертация и несколько научных статей. Я люблю эту музыку. Она связана с моими внутренними взглядами на музыку, с моими корнями, истоками. И мне кажется, это классно.

Музыка мугама с точки зрения европейской драматургии музыкального развития, форм, гармоний имеет в своем звучании элементы психоделики. Незавершенные интонации четверть тонов в импровизационных частях создают ощущение бескрайних просторов и медитации. Солисты, исполняющие мугам, используют микро-тональные средства выразительности в импровизациях. Отдельного внимания заслуживает поэтическая часть исполнения мугамов.

Ханенде (певец) всякий раз выбирает такие газели и стихотворные формы, которые максимально точно передают его ощущения и единство с моментом здесь и сейчас. Именно такое взаимодействие направлений искусства внутри данного жанра создает неповторимый тип музицирования.

Сегодня мы играем музыку Вагифа Мустафазаде, также в репертуаре народные песни Азербайджана и моя авторская музыка

- Риад Маммадов.

В Азербайджане широко распространены вокальные и инструментальные мугамы. Мугам сочетается и с другими жанрами. Например, с джазом или оркестровой, симфонической музыкой. Риад Маммадов представил программу, соединившую мугам, джаз и современную музыку. В этом ему помогла команда академических и народных музыкантов.

Я выступаю с большой командой. Это три приглашенных ханенде-солиста из Баку: тарист Алиага Садиев заслуженный артист Азербайджана, Тейюб Асланов – народный артист Азербайджана ханенде-певец и Кямран Кяримов – также заслуженный артист Азербайджана исполнитель на нагаре. Вместе с ними мой ансамбль продолжает Сергей Корчагин (контрабас и бас-гитара) и Артем Юрлов (ударные)

- пианист.

Сам он живет в Москве, куда приехал из Баку – города, где родился, вырос и впервые встретился с фортепиано, а также с классикой и джазом, которые вскоре стали главным предметом его интересов. Окончив Московскую консерваторию и аспирантуру по специальности «фортепиано», а также аспирантуру как музыковед, он, оставаясь академическим исполнителем, развивает в России и мире направления мугам и джаз-мугам.

Я готовлю к выпуску два альбома: мугам-контемпорари и джаз-мугам, в которые войдут моя авторская музыка и народные песни Азербайджана в моей аранжировке транскрипции. Сейчас я еду в Питер, выступаю там с классической программой, куда вошли Брамс, Рахманинов и моя авторская музыка, затем я играю в дуэте с контрабасом. Также с Сергеем Корчагиным мы играем два больших концерта на Левашовском хлебозаводе в Санкт-Петербурге. Вот такие планы до конца года. А в следующем году у меня намечается тур во Францию. Я играю в Париже и играю в Бурже два концерта - академическая, джазовая и азербайджанская музыка.

- Маммадов.

Европейской публике пианист знаком по сольным концертам и совместным проектам с дирижером Теодором Курентзисом и его оркестром musicAeternа, а также по альбомам с классическим, джазовым и авторским репертуаром.