Профессия мультипликатор: Роберт Саакянц

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Художник-мультипликатор всегда находиться в поиске новых форм и приемов изображения мультфильмов, которые должны быть интересны как детям, так и взрослым. Советский армянский режиссер, сценарист и художник мультипликационных фильмов Роберт Саакянц был одним из новаторов мультипликации, сумевшим перевернуть представление о границах творческого сюрреализма.

Роберт (Роб) Аршавирович Саакянц родился 30 августа 1950 года в Баку в семье инженера и медсестры, любил читать художественную классику и хорошо лепил из пластилина. Бакинский Дом пионеров, в который маленького Роба отвела мама, стал тем местом, где его родителям настоятельно рекомендовали попробовать сына в творчестве. В 1964 году семья переехала жить в Ереван, где Роб окончил школу. В свободное время он подрабатывал художником и рисовал шаржи на друзей. Все это были несерьезные увлечения молодого одаренного художника, которому мама посоветовала попробовать себя на студии "Арменфильм", наткнувшись на объявление о поиске новых аниматоров.

"Арменфильм"

В конце 1960-х киностудия "Арменфильм" известна на весь Советский Союз, но в цеху мультипликации дела шли плохо. Тогдашнему руководителю анимационного подразделения студии, заслуженному деятелю культуры Валентину Подпомогову приходилось искать перспективных сотрудников. В 1970 году на пороге студии появился Роберт Саакянц, который сразу произвел впечатление на работников "Арменфильма". Получив задание изобразить лошадь, он принялся рисовать ее на глазах режиссеров, заявив, что они ему попросту не поверят, если он завтра придет с готовой работой.

Без долгих проб и размышлений Роберт Саакянц был принят на студию и после московской стажировки приступил к работе. Буквально через два года он стал режиссером-мультипликатором. Творческий дебют состоялся благодаря мультфильму "Лилит" (1972), который достался ему от другого режиссера Ары Вауни, уволенного со студии. Тонкая работа по мотивам народных сказок не очень вписывалась в представление автора о том, какими должны были быть мультики. Будучи от природы свободолюбивым художником, Саакянц вскоре отошел от привычных канонов изображения животных, растений и птиц.

"Лисья книга" Саакянца

Саакянц раскрылся в мультфильме "Лисья книга" (1975), который, по мнению автора, должен был стать его последней работой на студии. Рецепт его творчества был простым:

мотив произведений это народные сказки (чаще всего Ованеса Туманяна),

постоянное движение анимации, причем в картинах не должно присутствовать двух одинаковых кадров,

образы, возникавшие на экране, далеки от привычных басенных животных,

все это сопровождается буйством ярких красок.

Казалось, за такое его обязательно "попрут" с "Арменфильма", однако руководство студии посчитало целесообразным пропустить работу, а цензоры не стали ее заворачивать.

"Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем!"

Потом были работы "Охотники" (1977), "Кикос" (1979), в которых много визуального юмора и сюрреалистический взгляд автора на мотивы сказок. По-настоящему звездным стал период 1981-1985-х. Мультфильмы "Три синих-синих озера малинового цвета", "Кто расскажет небылицу?", "Ух ты, говорящая рыба!", "В синем море, в белой пене", "Ишь ты, Масленица!" стали бессмертными хитами его творчества, а многие цитаты ушли в народ. Это был бесконечный калейдоскоп красок и движения, которым автор бросил вызов законам логики, физики и геометрии одновременно. Несмотря на безграничный авторский сюрреализм, каждая из этих картин пропитана чувством любви и тем, что добро благодаря смекалке и юмору, всегда побеждает зло.

Возвращение к истокам творчества

В 1990-е простые, но умные сказки сменились на пугающие и местами шокирующие мультфильмы. Страна, люди переживали сложное время, все это отражалось в творчестве поэтов, художников, музыкантов и мультипликаторов. После распада СССР художник посвятил его памяти мультфильм "Все хорошо" (1991), были еще работы, где в непроглядную депрессивность бытия автор вкладывал свой главный смысл – любовь к простому человеку.

Твердая гражданская позиция и свобода мысли, которую он пронес через всю карьеру, помогли ему пройти время хаоса, чтобы в начале нулевых вернуться к детскому творчеству и создать более десятка познавательных работ и обучающих мультфильмов. Роберт Саакянц трудился до самой смерти и оставил после себя творческое наследие, которое будет радовать еще не одно поколение детей и взрослых.