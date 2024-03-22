Посол Ирана: ИРИ хочет стать хабом для российских грузов

Благодаря воле наших президентов продолжает реализовываться мегапроект МТК ”Север-Юг”, имеющий три ветки. В этом году запущена восточная ветка, проходящая через РФ, Казахстан Туркмению и Иран. По этому маршруту перевезено уже более 650 тыс. тонн грузов. Мы работаем над тем, чтобы объем перевозимых грузов достигал 15 млн. Мы поставили перед собой задачу к концу 2024 года достичь 2 млн тонн грузоперевозок по этому маршруту
- Казем Джалали.
Средний маршрут МТК "Север Юг" проходит через Каспийское море. Это оптимальный вариант для отношений Москвы и Тегерана, ведь у России и Ирана нет сухопутных границ, поэтому море может стать хорошей площадкой для развития торгово-экономических отношений. В 2023 году объем торговли по Каспийскому маршруту тоже возрос. В 2022 году через Каспийское море было перевезено 6 млн тонн грузов, в 2023 году данные - 10 млн тонн.
- посол Ирана.
Что касается западной ветки мультимодального проекта, то это наземный маршрут между Ираном, Российской Федерацией и Азербайджаном. На железнодорожном маршруте есть небольшой недостаток из города Решт до Астары. На территории Ирана не было железных дорог. К счастью, в 2023 году соглашение о создании железнодорожного участка Решт - Астара между Ираном и Российской Федерацией было подписано в присутствии президентов. Надеюсь, что в 2024 году начнется реализация этого проекта. Если Решт и Астара будут соединены, можно будет сказать, что из Санкт-Петербурга до Персидского залива заработает железнодорожная инфраструктура. Для Ирана, Азербайджана и Российской Федерации это большой проект.
- Казем Джалали.
Он также заявил, что Тегеран и Москва наращивают сотрудничество в сфере торговли, финансовых и банковских отношений, в сфере технологий, мирной атомной энергетики, автопрома, медицинского оборудования и препаратов, автомобилестроения и самолетостроения.
Иран может стать очень хорошим хабом для грузов Российской Федерации
- посол ИРИ.