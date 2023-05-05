Почему Иран враждует с Азербайджаном? 

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Почему Иран и Азербайджан явно враждуют сегодня? Почему произошел теракт в посольстве Азербайджана в Иране? Почему Тегеран развернул террористическую сеть в Азербайджане, устроившую теракт против депутата Фазиля Мустафы? На эти вопросы ответил президент Азербайджана Ильхам Алиев, рассказав о позиции Баку и его ожиданиях ответных шагов со стороны Тегерана.

Почему Иран конфликтует с Азербайджаном, несмотря на мирную политику Баку и общую заинтересованность в реализации таких глобальных трансрегиональных проектов, как МТК "Север-Юг" и Зангезурский коридор? Иранские политики регулярно выступают с антиазербайджанскими заявлениями, на иранском ТВ крутится пропаганда с военными угрозами в адрес Азербайджана, а против посольства АР в Тегеране в этом году был совершен теракт, расследование которого было немедленно свернуто властями. Зачем Иран стягивает войска к Азербайджану под предлогом учений? И почему Иран поддерживает Армению, а не Азербайджан в послевоенных процессах на Южном Кавказе?

3 мая 2023 года в Шуше на эти вопросы ответил президент Азербайджана Ильхам Алиев, рассказав о предпосылках и современной ситуации в ирано-азербайджанских отношениях. Президент участвовал в организованной Университетом ADA в честь 100-летия общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева IV международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему". Поделиться мнением о поведении Ирана его попросил исполнительный директор Международного саммита консультантов США Дэвид Меркель.

Отношение Азербайджана к Ирану

Ильхам Алиев в первую очередь подчеркнул, что Азербайджан всегда стремился к развитию и укреплению конструктивных отношений с Ираном. "На протяжении почти 20 лет я неоднократно посещал Иран с официальным визитом, и предыдущие президенты Ирана также много раз посещали Азербайджан. Мы поддерживали очень активные торговые отношения, активно работали над вопросами транспортировки, в частности, над транспортным коридором "Север-Юг". Мы видели, что эти отношения имеют большой потенциал, ведь всегда хорошо поддерживать добрые отношения с соседом, особенно когда нам есть что вспомнить из нашей истории", - сказал он.

И это при том, как неоднозначно вел себя Иран в годы Карабахской войны, никак не помогая Азербайджану в его борьбе за восстановление территориальной целостности и в то же время постоянно наращивая контакты с Арменией. На словах – голосуя в ООН и ОИС, в обычных политических заявлениях – Тегеран поддерживал территориальную целостность Азербайджана, но ограничивался только этим. "Многие в Азербайджане ожидали от Ирана такого же отношения, которое в годы оккупации проявляли Турция, Саудовская Аравия, Пакистан (эти три страны фактически не имели дипломатических отношений с Арменией из-за оккупации). Таковы были настроения общества в Азербайджане: было бы естественно, если бы Иран, как эти три страны, продемонстрировал солидарность, особенно из-за активного использования Арменией иранской территории для транспортировки боеприпасов и военного оборудования", - отметил Ильхам Алиев.

Несмотря на такой перекос иранской политики в пользу Армении, Азербайджан работал над выстраиванием прочных отношений с Исламской Республикой. "Вместе с другими прикаспийскими государствами мы достигли соглашения по Каспийскому морю. Это было непросто, странам понадобилось почти 30 лет, чтобы прийти к согласию, и было очень много разногласий. В конце концов, мы подписали Конвенцию в Актау, что было важно, поскольку мы пришли к соглашению о разделе границ и ресурсов Каспийского моря", - привел президент Азербайджана пример успешного сотрудничества Баку с Тегераном в стратегических региональных вопросах.

Сайт Кремля. Саммит “Каспийской пятерки” в Актау, 12 августа 2018 года

Проблемы после Второй Карабахской войны

Глубина связанности Ирана с Арменией и антиазербайджанского курса Тегерана проявились после разгрома азербайджанской армией оккупационных сил Армении во Второй Карабахской войне. Карабахская война завершилась победой Азербайджана, и вскоре выяснилось, что Иран это кардинальное изменение региональных реалий не устраивает.

"К сожалению, после Второй Карабахской войны было сделано несколько шагов, которые привели к эскалации ситуации. Азербайджан не был инициатором. Зачем нам быть инициаторами эскалации, когда перед нами стоит такой огромный вызов и такая большая задача, как восстановление Карабаха и Восточного Зангезура? Нам не нужны проблемы ни с одной страной, особенно с соседней"

– Ильхам Алиев

Президент уточнил, что проявление проблем началось с установки камер слежения на Лачинской дороге – камеры показали, что иранские грузовики регулярно ездят в Карабахский экономический район Азербайджана, нелегально въезжая из Армении в Лачинский коридор. "Это абсолютно незаконно, поскольку Иран признает территориальную целостность Азербайджана и не должен заниматься подобными вещами. Мы подумали, что это была своего рода случайность: возможно, водители, прибывшие из Ирана в Армению, заблудились и оказались в Карабахе случайно. Всякое может случиться. Но потом мы начали замечать, что это превращается в своего рода тенденцию", - поведал азербайджанский лидер.

Баку решил уладить эту проблему миром. Через посла властям Ирана была передана просьба остановить незаконный въезд иранского транспорта в Азербайджан по Лачинскому коридору. "Мы ожидали, что это прекратится, но, к сожалению, ничего не прекратилось. Незаконный въезд из Ирана в Азербайджан продолжался. Тогда мы были вынуждены сделать официальный шаг: предъявили и опубликовали дипломатическую ноту. В наше Министерство иностранных дел был приглашен посол Ирана, которому мы выразили свое публичное недовольство по этому поводу. Обычная дипломатическая процедура. Мы подумали, что на этот посыл последует ответ, однако нелегальное движение стало еще более интенсивным", - напомнил Ильхам Алиев.

Разумеется, Азербайджан продолжал документировать проезд всех нелегальных машин из Ирана в Карабахский экономический район. Иранские водители пытались маскироваться, но делали это не столько старательно, сколько провокационно. "Они прикрепляли фальшивые армянские номерные знаки, в то время как на остальной части машин оставались надписи арабской вязью. Мы должны были остановить это. Два таких грузовика были задержаны, а водители арестованы. В перевозочных документах мы увидели, что груз был отправлен из одного из иранских городов, а в качестве пункта назначения указано "Степанакерт, Армения". Вы можете себе это представить? Это же не просто слова. Во-первых, не "Степанакерт", а Ханкенди. Во-вторых, это не Армения, а Азербайджан. Арест этих людей вызвал волну обвинений и угроз в некоторых частях иранского истэблишмента", - сообщил президент АР.

"Через некоторое время водители были, конечно же, освобождены. Мы думали, что на этом все и закончится – и, откровенно говоря, закончилось. Нам пришлось принять такие меры, чтобы защитить свою территориальную целостность"

– Ильхам Алиев

Военные учения Ирана на границе с Азербайджаном

Азербайджан старался не придавать значения эмоциональным реакциям Тегерана, включая нападки на Баку в иранских СМИ и резкие, конфронтационные заявления иранских политиков и депутатов. Даже когда Иран устроил непосредственно у границы с Азербайджаном военные учения в конце 2020 года, это тоже было расценено как "эмоциональный жест".

Сами по себе учения не могли не вызвать удивления в Баку, ведь Иран за все три десятилетия оккупации территорий Азербайджана армянскими войсками ни разу не проводил военные маневры в приграничной зоне. Тем более никакие иранские учения не сопровождались такой массированной антиазербайджанской кампанией в СМИ.

"Мы, как всегда, отреагировали – провели двое военных учений на границе с ними: одно с участием наших спецназовцев, тех, кто освобождал Шушу; другое вместе с нашим союзником, Турцией, с использованием турецких F-16 и спецназа. Это была не демонстрация, а послание о том, что мы можем защитить себя"

– Ильхам Алиев

После этого прошли две встречи Ильхама Алиева с его иранским коллегой Эбрахимом Раиси на международных мероприятиях в Туркменистане и Казахстане, поскольку Баку все так же стремился разрешать разногласия дипломатическими методами. Какое-то время все развивалось вполне мирно, президент Азербайджана признался, что полагал все недопонимания ушедшими в прошлое – как произошло событие, принципиально изменившее характер ирано-азербайджанских отношений.

Теракт в посольстве Азербайджана в Иране

Ильхам Алиев подчеркнул, что теракт в азербайджанской дипмиссии в Тегеране "разрушил почти все". "Это был преднамеренный, организованный террористический акт с целью убийства наших дипломатов и членов их семей. У нас есть сотрудники службы безопасности в нескольких странах, но только в Иране им не разрешалось носить оружие. Наши сотрудники службы безопасности были безоружными, а у человека, который ворвался в здание, был автомат Калашникова, и он сразу начал стрелять. Сразу же убил и ранил двоих из них, и только одному нашему храброму офицеру удалось голыми руками его обезоружить и вытолкнуть из здания", - напомнил президент Азербайджана, как начиналось это преступление.

"В течение 40 минут не было ни полиции, ни сотрудников местной службы безопасности, никого. 40 минут он пытался вернуться, стрелял из Калашникова, пользовался молотком. Он пришел с молотком и коктейлем Молотова, сломал молотком дверь, снова вошел в здание и снова тот же раненый офицер обезоружил его и оттолкнул назад"

– Ильхам Алиев

Организованность теракта, причем с участием официальных властей, была ясна сразу же. Более того, Тегеран даже не пытался скрыть свою причастность к расстрелу азербайджанского посольства. "В тот же день этот человек появился в СМИ и дал интервью. Вы можете представить себе, что человек, который ворвался в посольство другой страны, убил одного человека и ранил двух других, дает интервью и говорит, что сделал это по каким-то своим причинам? Через два дня после этого Иран объявил его душевнобольным, чтобы избежать судебного процесса. Как это могло случиться? За два дня невозможно осмотреть человека и проверить его на психическое расстройство", - обратил внимание азербайджанский лидер.

Из-за такой явной атаки официальных властей Ирана на дипломатов Азербайджана руками боевика посольство из Тегерана было эвакуировано. "Наше посольство в Тегеране закрыто, и это было моим решением, потому что для меня безопасность и жизнь наших людей важнее, чем могут представить в Иране", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Теракт в Баку

Вскоре последовал еще один теракт, теперь уже в Баку – попытка убийства депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы. "Пострадавший остался в живых только по случайности, по милости Божьей. Опять был использован автомат Калашникова, с расстояния всего двух метров. В депутата было выпущено шесть пуль, он был тяжело ранен. Через несколько дней группа террористов была задержана. Наши правоохранительные органы работают очень эффективно, мы найдем и накажем каждого, где бы он ни скрывался. Они уже сказали, где прячут свои автоматы Калашникова. Вся сеть была раскрыта, и судя по их показаниям, они получали приказы из Ирана", - рассказал Ильхам Алиев.

Таким образом, Иран в отношениях с Азербайджаном пересек красную линию, развязав террор против представителей власти на азербайджанской территории. "Этот террор организован на уровне государства. Мы считаем абсолютно неуместными любые заявления о совершении теракта отдельным человеком. Поэтому мы требуем, во-первых, выдачи некоторых террористов из Азербайджана, которые нашли убежище в Иране. Мы требуем прозрачного расследования террористической атаки на наше посольство. Сейчас отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на самом низком уровне, и очень сложно предсказать, останутся ли они на этом уровне, опустятся ниже или пойдут вверх", - констатировал президент Азербайджана.

"Мы получили некоторые посылы от иранских официальных лиц, предложения по нормализации отношений. Но, определенно, как я уже сказал, мы сможем говорить о нормализации только тогда, когда наши абсолютно законные и обоснованные требования будут выполнены. Если нет, то нет. Все сегменты истеблишмента в Иране должны наконец понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном. Чем раньше они это поймут, тем быстрее мы сможем увидеть признаки нормализации"

– Ильхам Алиев