РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пираты Каспийского Моря в Москве

"Вестник Кавказа"
Пираты Каспийского Моря в Москве
Вчера в оранжерее павильона "Азербайджан" на ВДНХ прошел творческий вечер "Слова и музыка" азербайджанской молодежной инициативной группы "Пираты Каспийского Моря".

Участники выступили перед зрителями с авторскими стихами, а также со стихами таких азербайджанских поэтов, как Сулейман Рустам, Микаил Мушфиг и Самед Вургун. В музыкальном блоке.

Были исполнены произведения Полада Бюльбюль-оглы, Муслима Магомаева и Вагифа Мустафазаде.

Участники представили публике миниатюру из классики азербайджанского кинематографа "Аршин мал алан", а также национальные азербайджанские танцы. Для зрителей также выступил ансамбль восточных барабанов "Дарбакеш".

По окончании официальной части, состоялся фуршет и гости смогли насладиться национальными азербайджанскими сладостями.

Во время церемонии закрытия, "Пираты Каспийского Моря" вручили грамоты всем участникам.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
845 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version