Пираты Каспийского Моря в Москве

Вчера в оранжерее павильона "Азербайджан" на ВДНХ прошел творческий вечер "Слова и музыка" азербайджанской молодежной инициативной группы "Пираты Каспийского Моря".

Участники выступили перед зрителями с авторскими стихами, а также со стихами таких азербайджанских поэтов, как Сулейман Рустам, Микаил Мушфиг и Самед Вургун. В музыкальном блоке.

Были исполнены произведения Полада Бюльбюль-оглы, Муслима Магомаева и Вагифа Мустафазаде.

Участники представили публике миниатюру из классики азербайджанского кинематографа "Аршин мал алан", а также национальные азербайджанские танцы. Для зрителей также выступил ансамбль восточных барабанов "Дарбакеш".

По окончании официальной части, состоялся фуршет и гости смогли насладиться национальными азербайджанскими сладостями.

Во время церемонии закрытия, "Пираты Каспийского Моря" вручили грамоты всем участникам.