Персеиды 2025: что это такое, когда будет и как найти на небе?

В ближайший месяц у жителей Северного полушария и частично Южного будет возможность наблюдать самое ожидаемое и популярное небесное явление в году - Персеиды. Что такое Персеиды, что в них особенного и как на них посмотреть в 2025 году?

Когда будет звездопад Персеиды в 2025 году?

В 2025 году летний метеорный дождь Персеиды будет продолжаться с 17 июля по 23 августа. Ожидается, что поток метеоров составит от 50 до 100 в час в пиковые дни. Пик звездопада Персеиды придётся на 11-13 августа. Персеиды - ежегодное явления, но в некоторые годы метеорный дождь более интенсивный. Астрономы предполагают, что наиболее ярким небесное явление будет в 2028 году, однако и в этом году за ним удастся понаблюдать.

Что такое Персеиды?

То, что мы называем звездопадом Персеиды, на самом деле, процесс столкновения и последующего сгорания метеороидов, небесных тел, гораздо меньшего размера, чем астероиды, с атмосферой Земли. Когда метеороид входит в атмосферу, он получает статус метеора - небесного объекта, оставляющего за собой яркий след в небе. Метеор - это то, что мы называем падающей звездой. Метеорный поток, наблюдаемый нами в июле-августе, происходит, когда наша планета пересекает шлейф частиц - кусочков льда и обломков породы - окружающих комету Свифта-Туттля. Практически все Персеиды сгорают, а те единицы, которые долетают до Земли, классифицируются как метеориты.

Как выглядят Персеиды?

Большинство Персеид крошечные, размером с песчинку. Движутся они со скоростью более 214 тысяч километров в час, когда сталкиваются с атмосферой Земли. Температура частиц из кометы Свифта-Туттля - 1650 °C, а видимыми они становятся на расстоянии примерно в сто километров от поверхности нашей планеты. Длинные яркие следы Персеиды оставляют, нагреваясь при вхождении в атмосферу.

Почему Персеиды так называются?

Все метеорные дожди получаются свои названия по созвездиям, рядом с которыми они случаются. В случае с Персеидами это созвездие - Персей, в нем находится радиант метеорного потока или точка, из которой визуально появляются падающие звезды. Само по себе созвездие не является источником звездопада. Созвездие Персей - видимое для всего Северного полушария и частично для Южного.

© Фото: NASA

Как найти созвездие Персей?

Это не самое яркое созвездие, поэтому искать его можно по соседней Кассиопее, которая напоминает латинскую W или M в зависимости от местоположения наблюдателя. Если Кассиопея в форме буквы М, Персей будет сверху и справа, а если W - снизу и слева. Сам Персей похож на перевернутую букву Y, а его самая яркая звезда - Мирфак.

Когда лучше наблюдать Персеиды?

Хотя пик Персеид и приходится на 11-13 августа, в 2025 году это не лучшее время для наблюдения за падающими звездами. Причина - полнолуние, которое в августе 9 числа. Полный диск Луны, который будет наблюдаться в небе еще как минимум три дня после полнолуния, своим светом затмит метеорный поток. Вот почему в этом году вероятность увидеть Персеиды больше до пикового периода. Наиболее удачные дни для наблюдения 19-28 июля и особенно 24 июля - день новолуния.

Как найти на небе Персеиды?

Наблюдать за падающими звёздами - увлекательный и интересный процесс, а метеоры Персеиды ежегодно привлекают тысячи энтузиастов по всему миру, будучи самым ярким метеорным дождём в году. Чтобы увидеть Персеиды, нужно: