Памяти Автандила Исрафилова

Сегодня на 83 году ушел из жизни гармонист-виртуоз, народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Автандил Исрафилов. С его именем связана целая эпоха азербайджанской музыки.

Исрафилов не только потрясающе играл на гармони, но и сочинял великолепные музыкальные произведения. Он родился в Баку 24 января 1941 года, после школы поступил на факультет гражданского строительства Политехнического института, который сегодня стал Азербайджанским техническим университетом, но не доучился, всецело посвятив себя любимому инструменту.

Мои учителя - уши, мозг, сердце и пальцы. Я никогда не изучал ноты, не имел представления о них

- говорил Автандил.

Своим неповторимым мастерством игры на гармони он довольно быстро снискал истинную народную любовь, выступал составе ансамблей "Азербайджан тэранэлэри", "Араз".

Автандил Исрафилов и Зейнаб Ханларова

Особой страницей его творческого становления стало сотрудничество с певицей Зейнаб Ханларовой. Своим лирическим сопрано он покорила немало советских слушателей, особенно в Средней Азии и на Кавказе, причем особенно любили музыку Ханларовой в Ереване, где ее концерты проходили с неизменными аншлагами. Еще 1975 году она стала худруком ансамбля народных инструментов, где на кларнете играл Вели Кадымов, на нагаре Садых Зарбалиев, на таре Замик Алиев, на кеманче Адалят Везиров, на уде Ибрагим Касумов, а на гармони Автандил Исрафилов. Все они сделали ансамбль Ханларовой известным и любимым несколькими поколениями советских людей.

Сольные выступления

Перед одним из выступлений у Исрафилова украли гармонь, как выяснилось позднее, чтобы посмотреть, где в ней спрятан микрофон – настолько мощное звучание было у инструмента. Микрофон, конечно, не нашли, инструмент вернули с извинениями, проникшись еще больше большим уважением к мастерству гармониста.

Автандил Исрафилов много выступал сольно, причем не только глобально пропагандировал азербайджанскую музыку в мире, но и не отказывался для сердца и души поиграть на свадьбах в отдаленных азербайджанских аулах – там самая благодарная публика. Он был необычайно щедрым человеком. Тогда в райдеры не вписывали дорогих автомобилей, да и райдеров самих не было, поэтому на выступления даже самые любимые и заслуженные артисты ездили на обычных советских автобусах по горным дорогам. Получив на свадьбе от благодарных почитателей гонорар за выступление, Исрафилов, отъехав на автобусе подальше, мог просто выбросить деньги в окно со словами:

Утром здесь будет проходить какой-нибудь пастух, найдет деньги и будет радоваться, сможет купить что-то свой семье, детям.

Заслуги

Автандил Исрафилов - автор более сотни музыкальных произведений. За заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году был удостоен звания народного артиста Азербайджана, в 2016 году награжден орденом "Шохрат". С 2003 года был почетным стипендиатом президента Азербайджана.

Наследие

Исрафилов - автор многих знаменитых танцев и композиций: "Баскалы", "Кямаля", "Земфира", "Назиля", "Симрани", "Эльмира", "Золотое кольцо","Магеррамкенд"", "Азербайджанские мелодии, "Джалали", "Карабахский танец", "Нахичеванский танец", "Сын гор", "Любимая". Снимался в фильмах "Мехелле" (2003), "Мехелле в Москве"(2004), "Народные мелодии".

Сегодня самый известный и благодарный его ученик, известный и очень талантливый гармонист Орхан Мирзоев. Вообще, очень многие хотели стать его учениками, но он вынужден был отказывать:

Сожалею, что из-за нехватки времени не могу уделить внимание молодому поколению. Корю себя за то, что не создал во времена Советского Союза собственную школу.

Светлая память тебе, Автандил, и низкий поклон!