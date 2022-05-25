Отдых в мае: русские терема, Волга и Байконур

Май — месяц начала отпусков и каникул. Расскажем, какие туристические новинки в России и не только на весну-лето 2024 года предлагают турагентства.

Чухломские терема

Чухломский район Костромской области известен туристам двумя памятниками русской деревянной архитектуры конца XIX и начала XX века. В русской деревне этот период был связан с так называемым "отходничеством". Отходниками называли крестьян, вынужденных покидать родные деревни в поисках заработка в районах развитой промышленности. Представителями разбогатевших крестьян — отходников были Мартьян Сазонов и Иван Поляшов, чьи личные усадьбы в Асташово и Погорелово привлекают сюда массу туристов и культурологов.

Асташово

Лесной терем крестьянина Мартьяна Сазонова был построен по эскизу архитектора Ивана Ропета в 1897 году. Разбогатевший на отходничестве Мартьян по возвращении в родную деревню решил жениться и привести жену в новый дом. Поэтому дом изобилует различными элементами декора: это и башенки с оригинальными шпилями, и нарядное парадное крыльцо, и окна, обрамленные разноцветной деревянной резьбой.

С течением времени таких объектов, как терем в Асташово, становится все меньше. На всю страну наберется не более десятка. Тем ценнее то, что мы можем сегодня видеть здесь. Это и музей, и гостиница, где можно остановиться для полноценного отдыха на природе. К услугам гостей номера с исторической обстановкой в самом тереме, номера во флигеле, а также три отдельных скандинавских домика.

Погорелово

В 20 км от Асташова в лесу находится терем Ивана Поляшова, также крестьянина — отходника. Сегодня это частный дом художника — авангардиста, поэта и переводчика Анатолия Жигалова, выкупившего строение у государства. Терем с эркерами и мезонином украшен деревянной резьбой, росписью по штукатурке и витражными стеклами. Добраться до Погорелова непросто. Но к услугам гостей Асташово квадроциклы, которые без проблем преодолевают лесные тропы и пруды.

Выходные в Верхневолжье

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Города Верхневолжья — одно из самых популярных туристических направлений последних лет. Это и красавица Тверь, и знаменитый своей колокольней Николаевского собора Калязин, единственный город — курорт в Тверской области город Кашин с источниками лечебной минеральной воды, древняя Старица , богатый на архитектурные памятники XVII — XIX веков город Торжок. И, конечно, красавица-Волга, свободная в своих верховьях от круизных теплоходов и потому удобная для семейных сплавов на байдарках или рафтах.

Старт на Байконуре

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Путешествие на самый большой в мире по площади (в три раза превосходящей Москву) космодром обещает стать незабываемым. В ходе пятидневного тура можно осмотреть гигантские инженерные сооружения и приобщиться к тому, что мы называем "освоением космоса". В программе:

знакомство с инфраструктурой космодрома

посещение музейных экспозиций

возможность побывать в корпусах, где собираются ракеты

увидеть стартовый запуск грузового космического корабля "Прогресс".