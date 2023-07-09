Одинокая "Мать Армения", КПП на границе с Турцией, православная церковь: 3 атмосферные заброшки Армении

Исследователи заброшенных объектов говорят, что такие локации обладают странной энергетикой: это может проявляться в атмосфере оставленного человеком места, в эмоциональном состоянии сталкера, покидающего обследованный район. В этой статье расскажем о трах объектах, посещение которых надолго въедается в память.

Монумент "Мать Армения". Тавушская область. (Не охраняется)

По дороге в Иджеван, в паре километров от села Гетаовит, находится заброшенный монумент.

Что было?

Туристы знают, что главный монумент "Мать Армения" (1967) находится в Ереване, в парке Ахтанак (Победы). Работа архитектора Рафаеля Исраеляна и скульптора Ары Арутюняна признана одной из самых узнаваемых. Менее известная "Мать Армения" (1975), творение скульптора Ары Саркисяна, находится в Гюмри. Но есть и третий аналогичный монумент, выполненный в металле и установленный в 1979 году у дороги, ведущей в Иджеван. Его нет в путеводителях, как и информации о том, кто этот монумент создал.

Что стало?

"Мать Армения" основательно заброшена. Густая трава скрывает парадные ступени, ведущие к его основанию. Вскинутые руки "Матери" как бы приветствуют гостей, но вокруг нет людей, лишь отары овец пасутся у подножья. Дорога в Иджеван не отличается мощным трафиком. Так и стоит "Мать Армения" в одиночестве на фоне сурового пейзажа. Побывавших здесь путников одолевает чувство пустоты и печали, поскольку кажется, что местность вокруг безжизненная.

Старый КПП "Маргара" (Строго охраняется)

На границе Турции и Армении, в районе селе Маргара, можно увидеть заброшенный погранпереход, рядом с которым совсем недавно построили новый КПП.

Что было?

Строительство пограничного перехода велось в конце 1980-х в гуманитарных целях. Армения сильно пострадала в результате Спитакского землетрясения, поэтому руководство Советского Союза принимало гуманитарную помощь со всего мира, в том числе от стран блока НАТО. До того момента армяно-турецкую границу можно было считать одной из самых строго охраняемых, поскольку даже пассажирские поезда, проходившие вдоль государственной границы в темнее время суток, просматривались с помощью зенитных прожекторов.

Что стало?

Погранпереход так и не был достроен. В результате армяно-азербайджанского конфликта граница между Арменией и Турцией была закрыта. На строго охраняемой территории можно разглядеть здание таможни, а также недостроенный жилой корпус для сотрудников КПП. Внутри помещений царит разруха. Здания признаны аварийными.

По соседству с заброшкой был построен небольшой современный КПП, пик активности которого пришелся на 2023 год. Через него и по небольшому мосту Армения поставила партию гуманитарной помощи в Турцию после землетрясения, также им воспользовались армянские спасатели, участвовавшие в ликвидации последствий стихийного бедствия в Турции. Находиться рядом с заброшенным КПП жутко, поскольку на территории объекта необычайно тихо. Путников не покидает чувство тревоги и ощущение слежки через оптический прицел огнестрельного оружия. Единственные обитатели КПП – змеи и стаи ворон, отчего в народе старое здание погранперехода называют вороньим гнездом.

Церковь Святого Николая Чудотворца. (Не охраняется)

В селе Амракиц Лорийской области Армении можно отыскать один из самый необычных православных храмов, похожий на терем.

Что было?

Церковь построили в конце XIX века. Говорят, в ее освящении участвовали священнослужители юга современного Краснодарского края, осевших в той местности и построивших храм для православных верующих казачьей станицы Николаевка (название села до 1938 года). Поскольку в Армении не нашлось православного священника, долгое время приход церкви окормлял протоиерей Григорий Щукин (Грузинская православная церковь), со смертью которого богослужения прекратились. Хотя руководство СССР скептически относилось к сохранению подобных религиозных исторических объектов, называя их пережитками, богослужение велось до 1988 года, несмотря на то, что по соседству с храмом была построена типовая советская школа.

Что стало?

Храм закрыли после Спитакского землетрясения, повредившего несущие стены и фундамент церкви. Двери прихода были закрыты и запечатаны на долгие годы. В 2009 году оттуда вывезли уцелевшие иконы и прочую церковную утварь в Храм Святой мученицы царицы Александры и часовню Святого Архистратига Михаила на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. Эксперты утверждают, что восстановить исторический объект невозможно, так как его состояние аварийное. Посетившие церковь Святого Николая Чудотворца в селе Амракиц отмечают, что у заброшенного храма чувствовали необычайное умиротворение.