Вестник Кавказа

"Настоящий друг": Реакция мира на гибель президента Ирана

Камран Гасанов
Эбрахим Раиси
© Фото: официальный сайт президента Ирана
Вертолет с делегацией Ирана, в состав которой входили президент Эбрахим Раиси и глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение накануне. В общей сложности жертвами ужасной трагедии стали девять человек. В стране объявлен пятидневный траур.

Вечером 19 мая в Иране разбился вертолет с президентом страны Эбрахимом Раиси, главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и губернатором провинции Восточный Азербайджан Маликом Рахмати. Все трое, а также еще шесть человек, находившиеся в вертолете, погибли. Одними из первых на трагедию отреагировали официальные лица России, Турции и Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который встречался с Эбрахимом Раиси за несколько часов до трагедии, предложил оказать любую помощь, когда узнал, что вертолет с иранским президентом совершил жесткую посадку.

Накануне президенты Азербайджана и Ирана провели церемонию открытия дамбы на реке Аракс на границе двух стран. По окончанию мероприятия Раиси и его делегация сели на три вертолета. Тот, в котором летел иранский президент, потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Исламской Республики.

"Мы молимся Всемогущему Богу за президента Эбрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку", – написал азербайджанский лидер на своей странице в соцсетях.

До известий о гибели членов иранской делегации свою помощь для их поиска предложили Турция и Россия. В частности, Турция направила 32 спасателей-альпинистов.

"Иран запросил у нашей страны поисково-спасательный вертолет ночного видения. 32 альпиниста поисково-спасательного персонала и шесть транспортных средств <...> отправились в регион", – говорилось в сообщении Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) в соцсети X.

Дополнительно Турция готовилась отправить спасателей в составе 15 человек из Анкары, Диярбакыра и Коньи.

Со своей стороны, президент России Владимир Путин поручил направить на поиски Раиси и других членов иранской делегации лидеров два самолета и отряд из полусотни горноспасателей. В МЧС России заявляли, что в составе группы 47 специалистов, высокопроходимая техника и вертолет БО-105 для поиска с воздуха. Утром 20 мая, когда гибель политиков подтвердилась, два самолета Ил-76 вылетели обратно в подмосковный аэропорт "Жуковский".

Достаточно неожиданно на трагедию отреагировала Саудовская Аравия, с которой у Ирана весьма непростые отношения и конкуренция в регионе Ближнего Востока. Накануне вечером в МИД королевства отметили, что "с серьезной обеспокоенностью следят за сообщениями в СМИ" и "готовы оказать любую необходимую помощь иранским властям".

Наряду с Азербайджаном, Турцией, Россией и Саудовской Аравией свою помощь в поисково-спасательных работах Ирану предложили Армения, Ирак, Катар и Оман.

С сегодняшнего утра, когда гибель Раиси и других членов делегации Ирана подтвердилась официально, реакция на трагедию приобрела более массовый характер. Свои соболезнования Тегерану один за другим начали выражать мировые лидеры. В частности, в своей телеграмме президент РФ Владимир Путин принес глубокие соболезнования иранскому народу и отметил его вклад в развитие партнерских отношений РФ и ИРИ.

"Как настоящий друг России он (Эбрахим Раиси – прим. ред.) внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства", – глава российского государства

Свои соболезнования и поддержку иранскому народу выразил также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Выражаю глубочайшие соболезнования дружественному и братскому народу и правительству Ирана, Верховному лидеру Исламской Республики Иран господину Али Хаменеи, а также семьям господина Раиси и других погибших", – заявил он на своей странице в соцсетях.

Эрдоган подчеркнул, что он с уважением и благодарностью чтит память Эбрахима Раиси, а также отметил его роль в обеспечение мира в регионе.

Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что глубоко потрясен новостью о гибели президента Ирана и других сопровождавших его лиц.

"В лице президента Сейеда Ибрагима Раиси народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля, который всю свою жизнь преданно служил своей стране", – сказал он, выразив свои глубокие соболезнования народу Ирана.

О своей поддержке Ирану заявили и лидеры стран Персидского залива. Письма с соболезнованиями на имя и.о. президента Ирана Мохаммаду Мохберу направили король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман.

К ним присоединился шейх Мухаммед бен Заед Аль Нахайян, президент Объединенных Арабских Эмиратов.

"Я выражаю глубочайшие соболезнования иранскому правительству и народу в связи с гибелью президента Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахяна и их сопровождающих. Мы молим Господа о том, что Он даровал им вечный покой", – говорится в его заявлении.

Не остался в стороне и председатель КНР Си Цзиньпинн. Выражая соболезнования и.о. президента Ирана, он подчеркнул, что Эбрахим Раиси внес большой вклад в безопасность и стабильность страны и предпринял усилия для развития стратегического партнерства Ирана и КНР. Китайский лидер назвал Эбрахима Раиси "хорошим другом китайского народа".

Весть о гибели руководителя Ирана очень сильно потрясла Сирию, поскольку Иран был первой страной, пришедшей на помощь президенту САР в самые первые и горячие годы Гражданской войны.

"Мы работали с покойным президентом, чтобы гарантировать, что стратегические отношения между Сирией и Ираном всегда оставались процветающими. Мы продолжим помнить его визит в Сирию как важную веху на этом пути, а также все представленные им видения и идеи по обогащению отношений всем, что приносит пользу сирийскому и иранскому народам", – цитирует Башара Асада агентство Sana.

Опечален авиакатастрофой в Иране и президент Индии Нарендра Моди. "Глубоко опечален и потрясен трагической кончиной президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси", – написал он на своих страницах в соцсетях.

Индия - один из важнейших партнеров Ирана. Две страны реализуют стратегически важный проект - строительство порта Чабахар, являющегося элементом МТК "Север-Юг".

Помимо вышеперечисленных лидеров, руководители целого ряда стран направили письма с соболезнованиями или выступили с заявлениями в поддержку Ирана. Среди них – Египет, Палестина, страны ЕАЭС и даже Франция.

Основные противники Ирана в лице США и Израиля пока не стали выражать свои соболезнования. Израиль ограничился тем, что не заявил о своей непричастности к авиакатастрофе.

"Это были не мы", – сказал израильский чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

В Госдепе же заявили, что следят за ситуацией. Лидер демократов в сенате США Чак Шумер уверен, что Эбрахим Раиси разбился из-за плохих погодных условий.

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