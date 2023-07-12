Нармин Наджаф привезла в Москву "освобожденного соловья"

В Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Освобожденный соловей" азербайджанской художницы Нармин Наджаф. Что это за художница, в катом жанре написаны ее картины, где она выставлялась - расскажем в этом материале.

Нармин Наджаф - полижанровая художница, член Международной ассоциации искусств (Турция), арт-художник при ЮНЕСКО, снискавшая популярность в Стамбуле, Минске, Баку, в Европе. Ее работы были представлены на выставках

Rüyalar (Турция 18.12.2021),

Seven springs of Azerbaijan (Баку 27.05.2022),

"Праздник жизни" (Баку 25.11.2022).

Директор павильона ”Азербайджан” Саадат Кадырова:

Мне очень приятно, что Нармин впервые выставляется в России, хотя до этого выставлялась и в Турции, и в Беларуси, и в Лондоне. Для каждого азербайджанца, где бы мы ни жили, что бы мы не делали, это словосочетание "освобожденный соловей" вызывает ассоциации с освобожденным Карабахом. Сегодня у нас есть возможность представить изысканной московской публике прекрасную выставку, которая отражает колорит азербайджанского быта. Много картин посвящено азербайджанской женщине, огромное количество красок, буйство красок - все это как нельзя лучше характеризует наш прекрасный Азербайджан.

Два месяца, когда выставка будет проходить на нашей площадке, станут уникальной возможностью для москвичей и гостей столицы окунуться в этот прекрасный мир красок и получше узнать Азербайджан.

Художница Нармин Наджаф:

Назвав выставку "Освобожденный соловей", я хотела, чтобы каждый ее трактовал это по-своему: у каждого из нас в душе есть свой внутренний голос, своя внутренняя мелодия, песня. Отпустив ее наружу, мы можем подарить миру добро, тепло. В каждой женщине есть загадка. Это мой внутренний голос, голос моей души, который я раскрыла и подарила публике, попытавшись цветовой гаммой создать праздник. Меня вдохновлял окружающий мир, люди, друзья, семья, родные и близкие. Центральная картина выставки как раз "Освобожденный соловей". В работах использована смешанная техника: акрил и масло. В одной работе - патина.

Нармин Наджаф рассказала и о том, почему ее выставка проходит на ВДНХ:

В далеком детстве, когда я приезжала сюда с родителями и маленькими ножками ходила по выставке, у меня даже мысли не могло промелькнуть, что сюда я смогу выставить здесь свои картины. Москва мне не чужой город. Я часто бываю, у меня много здесь друзей. Так получилось, что я выставляла свои работы в Беларуси, в Турции, в Стамбуле, в Праге, в Чехии, хотела и российской публике подарить кусочек себя.

Художница также представила несколько своих работ:

Здесь я показала более национальный колорит, и изобразила кялагаи - национальный головной убор женщин.

Работа ”Удод” - дерево, финики - символизирует бакинский Апшерон, дачи, лето.

”Девушки. Кялагаи”. Хотелось придать девушкам более современный вид и не потерять национальный колорит.